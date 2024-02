Por Daniel Parra |

El pasado miércoles 14 de febrero tuvo lugar el debate sobre las elecciones regionales en Galicia del próximo domingo 18 de febrero. RTVE apostó por su seguimiento, emitiéndolo tanto en La 1 como en Canal 24 horas y haciéndolo líder de audiencia en Galicia. Al debate acudieron Ana Pontón, líder del Bloque Nacionalista Galego, y Ramón Gómez Besteiro, candidato por el PSOE. Faltaron Alfonso Rueda, del PP, y representación de Podemos y Sumar, algo que no ha dejado pasar Roberto Lakidain, consejero de RTVE a propuesta de Podemos.

Xabier Fortes junto a Ana Pontón y Ramón Gómez Besteiro

Lakidain arremetió en la red social X contra el ente público, tildando de "extraordinariamente vergonzante" a la cadena por, presuntamente, "censurar a Podemos y a Sumar": "Cuando TVE miente argumentando que es 'un debate sobre los parámetros que marca la Junta Electoral, que son las tres fuerzas representativas' es porque". La respuesta del moderador, Xabier Fortes , no se hizo esperar: "Entiendo que te moleste tanto que el debate haya sido líder de audiencia, pero".

El presentador de 'La noche en 24 horas' aclaró que lo que había dicho durante la retransmisión fue "literalmente que el debate había sido validado por la junta electoral y que se había invitado a los partidos con representación parlamentaria". "Pero vamos, que ya estamos muy acostumbrados a tu forma de contar las cosas", continuó. Lakidain contestó publicando un vídeo de las declaraciones de Fortes antes del debate. El periodista salió al paso insistiendo en lo que había dicho en el directo.

...partidos con representación parlamentaria, no lo que tú dices. Pero vamos, que ya estamos muy acostumbrados a tu forma de contar las cosas. Pese a todo, buen día — Xabier Fortes (@xabierfortes) February 15, 2024

Estamos hablando del debate, no de las múltiples entrevistas que di y en las que puedo utilizar expresiones parecidas pero no idénticas porque no soy un robot. Y en el debate estoy seguro de que dije literalmente... https://t.co/y7mPrzV58F — Xabier Fortes (@xabierfortes) February 15, 2024

"Es realmente triste que te dediques a difamar el trabajo de tu empresa"

"Llama la atención que un día en que lideramos la audiencia en esa franja te empeñes en retorcer el lenguaje para empañar el trabajo realizado por tus compañeros, entre los que me encuentro. Y es realmente triste que te dediques a difamar el trabajo de tu empresa con premisas falsas", siguió Fortes. Además, añadió que la mayoría de los compañeros de Lakidain están orgullosos del resultado: "No entienden tu visceral inquina, producto sin duda del rencor". "Da realmente pena ver en lo que te has convertido. Espero que algún día reflexiones sobre tu comportamiento en estos últimos tiempos", concluyó.