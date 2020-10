Pluto TV, una nueva plataforma de streaming gratuita y sin registro, llega a España

En un momento en el que el mercado televisivo está más diversificado que nunca gracias a la presencia de varias plataformas de streaming, pago y canales temáticos en abierto; ahora ViacomCBS Networks International ha decidido lanzar un nuevo servicio servicio gratuito y sin registro de streaming con publicidad. Pluto TV es el nombre de esta nueva plataforma que llegará a España a finales de este mismo mes de octubre y que se suma así a la amplia oferta televisiva existente.

Logotipo de Pluto TV

Pluto TV estará disponible a través de su web oficial, Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, y dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Es la primera AVOD (advertising-based video on demand) totalmente gratuita y sin registro del mercado español. Esta contará en su lanzamiento con 40 canales exclusivos y tematizados, entre los que encontraremos algunos de realitys, infantiles, deporte, gaming, series y cine, entre otros, además de un extenso catálogo de contenidos de vídeo on demand. Una oferta que irá creciendo con el paso de los meses, llegando a los 50 canales a finales de 2010 y a un total de 100 a finales del año 2021.

"Este innovador servicio complementa perfectamente nuestra oferta lineal y no lineal en España", explica Raffaele Annecchino, President ViacomCBS EMEA and Asia, Digital and Mobile Strategy VCNl. "Este lanzamiento en España marca un importante paso en nuestra expansión en Europa, dónde el servicio ya está disponible en Alemania, Suiza, Austria y Reino Unido", sigue contando este, afirmando además que en Estados Unidos Pluto TV ha sido un verdadero éxito. "Estoy convencido de que revolucionará el mercado televisivo y de streaming español, introduciendo un nuevo modelo de consumo de contenido basado en contenido vertical y canales seleccionados", sentencia el directivo, que está convencido del éxito del servicio en nuestro territorio.

Publicidad comercializada por Movistar+

En cuanto a la publicidad que tendrá Pluto TV, destacar que estará comercializada por Movistar+. Su presidente Sergio Oslé ha valorado la operación, afirmando que este servicio "añade un nuevo activo a la propuesta de valor de Movistar+", suponiendo por tanto "un paso en la innovación y la mejora continua de nuestras capacidades como plataforma de plataformas y como comercializadora de publicidad". "Seguimos trabajando por la transformación digital de la publicidad en televisión; el entorno premium y seguro se enriquece con formatos y modelos de compra que son más propios del mundo digital. Esta alianza supone un paso en la innovación y la mejora continua de nuestras capacidades como plataforma de plataformas y como comercializadora de publicidad".