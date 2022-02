Premios Oscar 2022: ¿En qué plataformas ver las películas nominadas?

La gran cita del cine internacional cada vez está más cerca. La 94ª edición de los Premios Oscar, que se celebra el 27 de marzo en Los Angeles, ya tiene a sus favoritas para alzarse con el triunfo. "Belfast", "CODA", 'No mires arriba', "Drive My Car", "Dune", "El método Williams", "Licorice Pizza", "El callejón de las almas perdidas", 'El poder del perro' y "West Side Story" son las que optan a alzarse como Mejor Película, pero hay otras muchas que han entrado en consideración por parte de la Academia.

"El poder del perro" lidera las nominaciones a los Oscar 2022

Si te gusta llegar a la cita con todas las películas vistas, en este artículo te señalamos en qué plataformas puedes ver las nominadas. No obstante, cabe señalar que muchas de ellas siguen en cines y es esa la única ventana de exhibición disponible de momento, por lo que tendrás que ir a las salas para poder disfrutar de lo mejor del cine de 2021.

La gran mayoría de películas llegarán próximamente a la pequeña pantalla, como os detallamos a continuación en el listado que hemos recopilado y que está ordenado por orden alfabético. De las que se han quedado sueltas, "Licorice Pizza" y "La casa Gucci" siguen disponibles en el cine, mientras que para "Spencer", "Cyrano" y "Lunana: A Yak in the Classroom" tendrás que esperar a que alguna plataforma la adquiera. Por otro lado, es posible que "El método Williams" llegue a HBO Max próximamente al ser una película distribuida por Warner Bros., aunque todavía no hay confirmación oficial.

Así será la gala de los Oscar

En la madrugada del 27 al 28 de marzo (hora española), conoceremos el nombre de las películas ganadoras en cada categoría. La gala estará dividida en tres actos, cada uno de ellos conducido por una presentadora diferente. Las elegidas han sido Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, quienes capitanearán una ceremonia en donde las mascarillas no estarán presentes, pues un test negativo será suficiente para que los invitados acudan al Teatro Dolby de Hollywood.