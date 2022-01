Los Oscar no tienen presentador desde la gala de 2018, sin embargo, en la de 2022, el evento sí contará con un maestro de ceremonias, tal y como confirmó la Academia. La pregunta que mantiene en vilo a todo el mundo es quién será la persona que conduzca la gala. Parece que Tom Holland es uno de los interesados en plantarse en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 27 de marzo de 2022 para presentar el evento y emocionar a todos los asistentes.

Tom Holland en 'El Hormiguero'

Tras el gran éxito de "Spider-Man: No way Home", el actor estadounidense tiene una agenda de lo más apretada, por eso, cuando desde The Hollywood Reporter le preguntaron sobre la idea de presentar los Oscar, el actor respondió, de manera poco convincente. "Tal vez en el futuro, pero sinceramente, ahora mismo estoy demasiado ocupado. No tengo tiempo. Tengo que hacer una gira con "Uncharted", y luego empiezo a rodar a principios de marzo para este programa de televisión ('The Crowded Room'), que me va a ocupar mucho tiempo y es, sin duda, el papel más difícil que he aceptado.

Fue tan solo unos instantes después cuando Tom Holland se dio cuenta de la oportunidad que podría estar a punto de desperdiciar, así que, rápidamente descolgó el teléfono, llamó a la redacción estadounidense y les dijo: "Solo quería retractarme rápidamente en lo que dije. Tú me preguntaste sobre los Oscars, y yo estaba aquí sentado diciendo: '¡Por supuesto que presentaría los malditos Oscars!' Acabo de ir al baño y me he mirado en el espejo y he dicho: '¿Qué clase de idiota no presentaría los Oscar?'. Así que sí, si me lo piden, lo haría, y sería muy divertido. Lo disfrutaría mucho", exclamaba el protagonista de "Spider-Man: No way Home".

Pero la sorpresa no se acaba ahí, Zendaya es otro de los nombres que se barajan como posible acompañante de Holland. El actor afirmó que le daría igual presentarlo solo o con alguien más, pero hacerlo acompañado sería más divertido. A raíz de esto, el periodista le preguntó si creía que podría convencer a la actriz para que se subiera con él al escenario y el artista respondió: "Podría consultarlo con ella. Pero en cuanto a su respuesta, no estoy muy seguro".

La Academia ha contactado con Tom Holland

Las declaraciones de Tom Holland llegaron a oídos de la Academia y, por supuesto, esta se puso manos a la obra para cumplir con los deseos del artista. Tal y como informa el citado portal, desde la institución, han contactado con el actor para estudiar la posibilidad de que él sea el maestro de ceremonias de los Oscars 2022. El estadounidense tendrá que consultar si puede cuadrar su agenda y hacer un hueco a la gala pero, al menos, sabemos que hay grandes posibilidades de que esto se cumpla.