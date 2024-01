Por Alejandro Rodera |

Algunas de las películas más destacadas de 2023 han recibido (o no) el reconocimiento que merecían durante la mañana del martes 23 de enero, cuando Jack Quaid y Zazie Beetz han declamado la lista de nominados a los premios Oscar. De este modo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha prendido su particular mecha, aunque el estallido no se producirá hasta el 10 de marzo, que será el momento en el que el Dolby Theatre hollywoodiense albergará la 96ª edición de los galardones cinematográficos.

Sandra Hüller en 'Anatomía de una caída'

Las nominadas a mejor película

Otras nominadas

La ceremonia, que estará conducida una vez más por Jimmy Kimmel , que la retransmitirá en directo durante la madrugada del 10 al 11 de marzo. Pero antes de llegar a ese instante, hemos rebuscado en los catálogos de las plataformas de streaming para. Algunas de ellas aún no han anunciado su distribución digital, así que nos limitaremos a señalar su destino más probable.