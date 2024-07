Prime Video anuncia un documental sobre la victoria de España en la Eurocopa 2024

Por Alejandro Burrueco Marín |

Prime Video aprovechará las altísimas audiencias que ha tenido la Eurocopa 2024 y estrenará de manera exclusiva un documental sobre la victoria de España. La selección masculina de fútbol consiguió con su victoria frente a Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín que España se convirtiese en el primer país en conseguir hacerse cuatro veces con la copa europea el pasado 14 de julio.

España, ganadora de la Eurocopa 2024

. Llegará a la plataforma a finales de este año y tendrá información de primera manoque se han convertido en los protagonistas de este último mes. De esta manera, se narrará la odisea de los 26 jugadores que se hicieron con esta cuarta Eurocopa.

El documental lo ha elaborado la Real Federación Española de Fútbol en colaboración TBS. No es la primera vez que la RFEF se encarga de realizar un documental. De hecho, es el sexto documental que prepara tras 'El sabio del éxito', 'La Quinta de la quinta', 'La fuerza del grupo', '10 años de la primera estrella' y 'La Copa de todos', que también están disponibles en Prime Video, una de las plataformas que más atención le prestan al contenido centrado en el deporte.

Más fútbol en la pequeña pantalla

El éxito del fútbol en la televisión ha beneficiado el desarrollo de futuros proyectos que sobrevuelan a su alrededor, como una próxima serie que será la primera producción de ficción bajo el paraguas de LaLiga. Este proyecto, ambientado en la máxima competición futbolística de España, se realizará gracias al acuerdo que ya han cerrado LaLiga Studios, que surge de la unión entre Banijay Iberia y LaLiga, y Little Spain, la productora de C. Tangana. "Es el resultado de una colaboración creativa con el actor Josh Hutcherson, un amigo y aliado de Little Spain en Los Ángeles", ha resaltado la compañía del cantante.