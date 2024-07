Así fue la celebración del triunfo de España en la Eurocopa, con Aitana, Almácor y la 'Potra salvaje'

Por Joan Centelles Martínez |

La música no faltó en la fiesta de celebración que los jugadores de la selección española disfrutaron tan solo un día después de alzarse con la victoria en la Eurocopa. Tras las recepciones institucionales en el Palacio de la Moncloa y en el de la Zarzuela, los jugadores de la Roja disfrutaron de una velada en la Plaza de Cibeles, en la que se animaron a cantar en el escenario junto a Aitana, Almácor e Isabel Aaiún con su 'Potra salvaje'.

Marc Cucurella y Almácor en la celebración en Plaza de Cibeles

La primera en poner ritmo a la celebración fue Aitana,. Con su tema "Mon amour", la cantante animó a todos los jugadores y asistentes que estaban allí presentes. ". Gracias de corazón por lo que habéis hecho por nosotros", les dedicaba a los jugadores. Cabe recordar que, acertando también que el resultado le daría la victoria a la selección española con un 2-1.

???? TV en DIRECTO | Aitana aparece en el escenario de Cibeles para cantar 'Mon Amour' https://t.co/PnvcGmD5rm pic.twitter.com/jZmFo8AdVS — EL PAÍS (@el_pais) July 15, 2024

Otro de los artistas que se subió al escenario fue Almácor, que interpretó "Brillos Platino", la canción con la que se presentó al Benidorm Fest 2024 y que más tarde fue elegida como canción oficial de España para la Eurocopa 2024. "Gracias a la selección por jugar así, sois un espectáculo (...) Y gracias a TVE por la oportunidad. A mí esto me ha cambiado la vida", agradeció. Al cantante ya le vimos en Alemania interpretando el tema cuando la selección española se enfrentaba a Francia en la semifinal, cantándola en el set de RTVE en el estadio Múnich Arena.

"Brillos platino, brillos platino

Labios mojao' de vino y yo muriendo de sed..."



Almacor y su 'Brillos Platino' haciendo bailar a los #C4MPEONES de la @SEFutbol ????#EuroRTVE pic.twitter.com/67gTR41yyp — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) July 15, 2024

Y como colofón final, quien puso el broche de oro a la celebración fue Isabel Aaiún con su hit "Potra Salvaje", el que para muchos es el tema del verano. La canción también ha sido la favorita de los jugadores, que no dejaban de escucharla en el vestuario durante esta Eurocopa. Incluso el presentador del evento, Saúl Ramos, aseguró que el tema les dio las fuerzas necesarias para alzarse con la victoria. "Enhorabuena, nos habéis hecho disfrutar muchísimo. ¡Somos campeones!", exclamó Aaiún antes de que la celebración pusiera punto y final.

????Y en el oleaje no perdieron el sentido



????Como una Potra Salvaje. Así nos hemos convertido en REYES DE EUROPA



????¡GRACIAS #C4MPEONES! #EuroRTVE #EURO2024



????Crónica y mejores momentos de la fiesta de los campeones de Europa: https://t.co/yrmqu5Em2s pic.twitter.com/gsAbaqDh9p — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2024

El salario de Aitana, a debate

Pero la celebración deportiva no estuvo exenta de polémica. Aitana se volcó con la selección española durante esta Eurocopa. Tanto, que el día de la final llegó a retrasar su concierto en Almería para que los asistentes no se perdieran el importante partido. Y tras la victoria, salió al escenario con la camiseta de la selección. Sin embargo, su participación en la celebración de Plaza de Cibeles fue cuestionada nada más ser anunciada.

"Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio", se preguntaba una usuaria en X, unas palabras a las que la cantante no dudaba en responder. "No me pagan nada jajajaja. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión", contestaba Aitana zanjando cualquier tipo de polémica.