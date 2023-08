Primera imagen de Daniel Sancho en prisión tras ser arrestado en Tailandia

Por Sergio Navarro |

Los espacios de actualidad de Cuatro están haciendo un exhaustivo seguimiento de todo el caso de Daniel Sancho, para proporcionar a los espectadores toda la última hora de lo que se vaya conociendo. Ahora, ha sido el espacio 'En boca de todos' el que ha aportado un nuevo dato.

Primera imagen de Daniel Sancho en prisión, en 'En boca de todos'

Se trata de la primera imagen de Daniel Sancho tras su arresto en la prisión de Koh Samui. Se trataría de su última fotografía y tal y como cuenta la reportera Esther Yáñez sería(y desmiente).

Tal y como ha contado en directo, "es importante porque desvela dónde está Daniel Sancho. Hemos accedido a esta foto en exclusiva y sabemos que Daniel Sancho ingresó en la prisión de Koh Samui el 7 de agosto, entonces se le hizo esta fotografía y nosotros hemos accedido en exclusiva a ella".

Entonces, ¿el policía miente?

Hace 24 horas, la misma reportera contaba que el Big Joke, el segundo de la policía tailandesa, le había confesado que Sancho no había estado nunca internado en Koh Samui, siendo trasladado cada día de su prisión a esta otra para reunirse con la policía, su madre y su abogado. Lo que revela ahora el programa de Mediaset es que el español sí que habría permanecido en esa prisión desde su arresto, no como le dijo el día anterior quien está all cargo de la invesitgación