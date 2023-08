Por Laura Franco Betancurt |

La noticia sobre la detención de Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta se ha convertido en el foco de la prensa. De la misma manera, Frank Cuesta, que lleva 26 años viviendo en Tailandia, ha manifestado a lo largo de las últimas semanas su opinión sobre el tema en base a su propia experiencia. Ahora, en un vídeo publicado en Twitter la madrugada del 18 de agosto, el leonés ha recogido su opinión sobre el tratamiento que los medios de comunicación están haciendo del truculento caso.

Frank Cuesta en 'El Hormiguero'

"Hace unos días dije que la familia y la gente que la representa dejase de criticar a la policía, a la justicia y a la monarquía tailandesas.. Es un país diferente, con distintas reglas, tanto de comportamiento como de convivencia", comentaba el presentador al inicio del vídeo. Asimismo, Cuesta hizo referencia a la actitud de los periodistas en la rueda de prensa concedida por la policía tailandesa y

El naturalista considera que los medios españoles "han faltado el respeto" a la autoridad tailandesa al plantear en repetidas ocasiones la misma pregunta durante la rueda de prensa. "Por falta de cultura, pecamos de maleducados", argumentó Cuesta. El leonés aludió también a la complicada experiencia que vivió con su exmujer Yuyee cuando cumplió condena en Tailandia, aunque recalca que es "un proceso que no tiene nada que ver, pero es un proceso judicial". Respecto a la prensa, el extenista recomendó a los medios abandonar el seguimiento del caso hasta que no se celebre el juicio: "Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia".

Familia Sancho VS Prensa pic.twitter.com/eKQlffq2r2 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 18, 2023

"Habrá una repercusión desfavorable"

El expresentador de 'Wild Frank' expresó su empatía con las familias involucradas en el terrible caso y criticó la postura de los medios: "Queréis el cotilleo, la carnaza y el canutazo. La madre está destrozada. Cualquier persona con un poco de cerebro sabe que la familia de este chico y la familia colombiana está destrozada". "Vais a hacer lo que os dé la gana. Yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los cojones y saliendo públicamente con mentiras, con bulos. Si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía. No es bueno para la familia", concluía Cuesta.