Por Beatriz Prieto |

La noche del 10 de julio, Atresmedia celebró el esperado 'Cara a cara. El debate' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, candidatos a la presidencia de PSOE y PP en las elecciones del 23-J. Un encuentro que inició el actual presidente, quien no desaprovechó la ocasión para lanzar una pulla contra su oponente político a raíz de su negativa a tener más encuentros televisivos y que tuvo su respuesta en el turno de Feijóo.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en 'Cara a cara. El debate'

"Permítame en primer lugar", arrancó Sánchez, encargado de inaugurar el debate, tras lo cual diodespués de que haya muchos medios de comunicación llamando a la puerta del señor Feijóo también para hacer otros debates".

El dirigente del PSOE hacía referencia así a las idas y venidas del líder del PP a la hora de aceptar debates televisados con el propio Sánchez y otros candidatos a la presidencia, ante lo que Feijóo respondió asegurando del presidente que "no dio ningún debate a mi antecesor en las elecciones generales anteriores". "Me sorprende que le parezca poco, cuando estamos haciendo un debate después de siete años", añadía el líder de la oposición.

Un "festival del humor"

"Yo le propuse un debate con usted y todos sus socios y me dijo que no", añadía Feijóo. "Yo le propuse otros debates cara a cara y a cuatro y ha dicho que no", recordó Sánchez, en referencia al debate con las principales fuerzas políticas que tendrá lugar en RTVE, pero sin el propio líder del PP. "Lleva cuatro días preparando el debate a cuatro días por seis debates son 24 días". "No tendría usted tiempo para hacer campaña", remató Feijóó, palabras con las que Sánchez ironizó a la hora de señalar que estaban en un "festival del humor".