Atresmedia responde a RTVE tras pedir a la Junta que les ceda la emisión del cara a cara de Sánchez y Feijóo

Por Almudena M. Lizana |

Atresmedia emitirá el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ante las elecciones generales del próximo 23 julio. Será el lunes 10 de julio de 2023, con Vicente Vallés y Ana Pastor como moderadores y, ante la expectación generada, el grupo de comunicación ha querido hacer una presentación oficial ante los medios de comunicación en la que ha estado presente FormulaTV.

Rueda de prensa de 'Cara a cara. El debate'

A la rueda de prensa han acudido, como no podía ser de otra manera, los propios Ana Pastor y Vicente Vallés, quey de César González Antón, director de 'laSexta Noticias'. "Nos ha costado mucho trabajo, pero estamos muy contentos de ofrecer este debate con los candidatos a ocupar la presidencia de España en las elecciones", empezaba diciendo el de 'Antena 3 Noticias'.

Tal y como han informado en la presentación, el debate tendrá una duración de 100 minutos y contará varios bloques de contenido con los principales asuntos con orden periodístico lógico, sorteado hasta la entrada en las instalaciones de Atresmedia y habrá minuto de oro. Los bloques que se tratarán son "economía, política social e igualdad, pactos y política exterior", según han indicado.

"Es la única oportunidad de ver a los dos candidatos cara a cara tras el inicio de campañas anoche", señalaba Santiago González. "Tenemos esas ganas para que todo esté al detalle con la tradición de esta casa, que hizo los primeros, que marcó un antes y un después hace ocho años con el primer debate a cuatro", añadía César González Antón, señalando que es un debate clave e importante.

"Hemos moderado Ana y yo varios debates conjuntamente. Ahora tiene especial interés este cara a cara y aportamos un servicio para todos para que la gente pueda ver las propuestas de los candidatos y cómo las confrontan", explicaba Vicente Vallés. "Nunca habíamos moderado un debate a dos. Nos guiamos por un documento del Parlamento británico para que los protagonistas sean ellos. Los periodistas podremos preguntar", aclaraba Ana Pastor.

Plató del 'Cara a cara. El debate'

Ya en la ronda de preguntas, se ha abordado la solicitud que RTVE ha hecho a la Junta Electoral General para que Atresmedia les ceda la emisión del cara a cara por razones de "interés general". "Nosotros hemos organizado un debate con una propuesta interesante, pensando en todos los ciudadanos, por eso la importancia de sacar adelante este cara a cara", empezaba diciendo el director de 'Antena 3 Noticias'.

Tras la emisión

"Vamos a ofrecer la señal embebida a todos los medios que las pidan, hemos dicho desde el minuto uno que cedemos todos los bloques para darles el tratamientos que consideren cada uno una vez sean emitidos. Nos hemos encontrado con esta petición, esperamos a que nos diga la Junta a ver cómo vamos a actuar, pero la voluntad de Atresmedia ha sido ofrecer imágenes, pensando en el servicio público desde una empresa privada", explicaba Santiago González, aclarando que van a ceder las imágenes después de la emisión.

"No existen precedentes, esto no es un debate de la Academia. Esto es un debate de Atresmedia, en el que estamos haciendo un esfuerzo masivo. Nuestros canales llegan a todo el mundo, alcanzamos todo el ámbito nacional y es un poco insólita, imagino que haremos lo que nos diga la Junta Electoral, pero es un poco extraño porque no responde a lo que es ese tipo de debate, es un debate de una cadena privada", añadía César González Antón, codirector del 'Cara a cara. El debate'.