La industria audiovisual no deja de sorprendernos y la anécdota de la jornada llega de la mano de 'Los herederos de la tierra'. La ficción de Netflix cuenta cómo es la vida de un joven cuyo sueño es convertirse en constructor de barcos en pleno siglo XIV, mientras Arturo Sancho da vida a Bernat Estanyol. Tirando de videoteca, hemos podido comprobar que no es su primera vez en la pequeña pantalla, sino que fue concursante de 'Gran Hermano 12', aunque entonces utilizaba el apellido "García".

Arturo García, en 'Gran Hermano 12'

Corría noviembre de 2010 cuando la organización tomó la decisión de expulsar a Flor Luján y Julio "El Feroz" por su comportamiento dentro de la casa; de hecho, Mercedes Milá llegó a llamarles "gilipollas absolutos". Esta salida se tradujo dos semanas después en la bienvenida a dos nuevos concursantes: Pepa Beltrán y el propio Arturo García. De hecho, no dudó en comentar durante su vídeo de presentación que estrenaba soltería.

En aquel momento, el vasco se mostraba como un apasionado del surf que trabajaba como comercial en Bilbao. Sus primeras palabras al cruzar la puerta de la Casa 2, recordemos que en aquella edición los concursantes se dividían en dos habitáculos, fueron las siguientes: "No sé, he estado ahí fuera. Me han dicho que entre y que os conozca". Minutos después, cuando le preguntaron por la edad, aseguró ser "un yogurín", mientras confirmaba que tenía veinte años.

Arturo llegó con una función que condicionó el resto del programa: decidió junto a Pepa qué concursantes vivirían en cada una de las casas. No obstante, el hecho de no haber concursado en 'Gran Hermano 12' desde la primera gala pareció no sentar del todo bien al joven: "Estaba tan enfadado por no haber entrado antes, o sea, por haberse quedado de reserva, que creo que no ha visto ni un metro del programa", aseguró Mercedes Milá desde plató.

Arturo García, el día de su expulsión

Pese a haber saludado a los espectadores en la sexta gala, fue la propia audiencia quien decidió expulsarle tres semanas después tras ser nominado por sus compañeros, con un 82,1% de los votos. Para los que recuerden aquella edición, Arturo se unió sin pensarlo dos veces al grupo de Yago Hermida y Chari Lojo. Eso sí, estuvo el tiempo suficiente para ser parte de la unificación de ambas ubicaciones.

A su llegada a plató, el público no se mostraba para nada amable con el expulsado, de hecho, la presentadora llegó a asegurar que "no se podía hacer peor". Él mismo pidió perdón por alguna de sus salidas de tono en la casa, mientras Milá era clara: "La única cosa que te salvaría es que Yago te abdujera". La tía de Arturo, presente en plató, llegó a comentar que "no le reconocía": "Ha habido comportamientos que no han sido los adecuados, pero claro, también han tenido otros con él", sentenció.

Éxito internacional de 'Los herederos de la tierra'

Curiosamente, no es la primera vez que Arturo trabaja con la misma compañía, pues Zeppelin TV pertenece a Banijay al igual que Diagonal TV. Esta última productora es la encargada de poner en marcha la secuela de 'La catedral del mar', ficción que se ha convertido en todo un éxito internacional. Los usuarios de Netflix la han colocado como la tercera oferta más seguida en España, destacando también en la cuarta posición de Austria, Bélgica, Francia, Kuwait o Uruguay.

Otros concursantes que debutaron como actores

Arturo García, rebautizado ahora como Arturo Sancho, no ha sido el único rostro ligado al entretenimiento que decidió poner rumbo a la ficción. Miri Pérez-Cabrero participó en 'Alguien tiene que morir' tras ser quinta finalista en 'MasterChef', Gloria Camila Ortega dio vida a Cloe en 'Dos vidas'. Estos casos son similares al de Desi Rodríguez, quien se dio a conocer en 'Gran Hermano 14', tiempo antes de interpretar a una joven Paca la Piraña en 'Veneno'.