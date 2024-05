Rafa López, el cura de 'GH 4', se casa con su novio tras sufrir una dura enfermedad

Por Redacción |

Rafa López entró en la casa de Guadalix de la Sierra en la cuarta edición de 'Gran Hermano' sin saber que su paso por el reality show iba a cambiarle la vida. Él fue el primer seminarista del formato y consiguió quedar en tercera posición, pero tras participar en 'GH 4', la congregación religiosa a la que pertenecía le dio la espalda.

Rafa y Ramón con 'Socialité'

"Me costó mucho disociar el personaje de la persona", cuenta a ' Socialité ', hablando de cómo en su estancia en el programa fue descubriendo su sexualidad. "(...) Surgió la opción de 'GH': Puse la frase: de mi vida personal", explicaba el que fuera cura.

"Mi idea era volver siempre, pero llamé a la puerta y no me abrieron", admite Rafa López a 'Socialité', contando que a pesar de aquello, rehizo su vida de la mejor manera posible y en la actualidad está felizmente prometido con Ramón, su novio con el que lleva más de trece años y con el que se va a casar en octubre de 2024.

Una dura enfermedad

En la entrevista de 'Socialité', Rafa López cuenta también cómo hace seis meses tuvo un momento de salud muy delicado. "Me atacó una bacteria y se generó una enfermedad que es la del Síndrome de Guillain-Barré, que afecta al sistema nervioso. En 48 horas me dejó completamente inválido. (...) Me ha dejado secuelas", asegura el exconcursante de 'GH'.