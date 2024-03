Pepe Herrero, ganador de 'Gran Hermano', condenado a pagar 60.000 euros a Jorge Javier Vázquez

Por Toño García Rodríguez |

Fue hace cuatro años, el 20 de noviembre de 2019, cuando el ganador de la séptima edición de 'Gran Hermano', Pepe Herrero, realizó unas duras acusaciones hacia el presentador del reality. Lo hizo en una conversación en YouTube con Coto Matamoros, en la que pronunció diferentes declaraciones acerca de la actitud de Jorge Javier Vázquez respecto al caso de Carlota Prado. Tras las fuertes palabras vertidas por el exconcursante, el presentador denunció y el juzgado de primera instancia número 26 de Madrid falló a su favor, condenando a Hierro a pagarle 60.000 euros.

Pepe Herrero en 'GH: El reencuentro'

Las declaraciones que llevaron al presentador a denunciar estaban relacionadas cony que motivaron la condena de este aEn la charla, Herrero se refería de este modo al presentador: "Por favor, Jorge Javier, échate las manos a la cabeza,Ahora si quieres nos das una clase de moralidad. 12 meses, 12 causas, ¿vale?"

"No tenéis vergüenza, sois unas cucarachas. Sois unas putas cucarachas, cucarachas... Y si a partir de mañana no vais con una camiseta de 'Yo también Soy Carlota', a mí no me volváis a hablar de feminismo", continuó atacando a la cadena principal de Mediaset. "Por dinero te la comiste entera. (...) Todos tenemos un precio, pero por ochenta euros, por noventa euros, como habéis ido todos, tragar con eso...", dijo en relación a los trabajadores del programa sobre el caso.

Declaraciones vejatorias y ofensivas

La viralización de este contenido, que ascendió hasta casi 850.000 usuarios, fue un factor determinante a la hora de evaluar lo sucedido. Aunque la defensa de Vázquez pedía una indemnización inicial de 100.000 euros, esta finalmente se redujo un 40%. No obstante, el juzgado insiste en que las declaraciones del exconcursante sobrepasaron "ampliamente el marco jurídico y jurisprudencial de la libertad de expresión al revestir un matiz y tenor inequívocamente vejatorio, ofensivo u oprobioso".