'Rapa' se despide con una tercera temporada "más emocionante, intensa y oscura"

Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ lanzará la última tanda de episodios de 'Rapa' a partir del 12 de septiembre. Tras dos entregas que han consolidado al thriller como uno de los contenidos de referencia de la plataforma, la tercera rematará la historia de Tomás y Maite. Sin embargo, antes de llegar a ese punto de no retorno los componentes del equipo de la serie se han desplazado al FesTVal de Vitoria para presentar las novedades que traerá esta despedida.

El equipo de 'Rapa' en el FesTVal

"Desde un principio queríamos hacer una trilogía, contar una historia en tres actos de Ferrol,. Teníamos que pasar por la rapa, el Arsenal y el astillero.. Es la temporada que más despliegue tiene", indica Alfonso Blanco, productor ejecutivo de Portocabo. "' Hierro ' en su día fue de las series más vistas y 'Rapa' también lo es.. Es verdad que la tercera temporada tiene más de todo, más acción, más emoción... Y, la ternura y la ironía", añade Susana Herreras, jefa editorial de Producción Original de Movistar Plus+.

En esta temporada, la enfermedad de Tomás se encontrará en un estado avanzado, lo cual no le impedirá ayudar a un amigo que ha sido acusado de asesinato. Para ello, se adentrará en el astillero de Ferrol. En paralelo, Maite asumirá un caso de secuestro que azotará a una influyente familia. "La desaparecida es una chica joven y ella se da cuenta de que no ve a su hija, que se dedica mucho a su trabajo y no a ser madre, así que le a ayudará a acercarse", comenta Mónica López.

"Esta temporada llega con Tomás al límite. Su principal motivación es buscar la verdad porque está enfermo y no quiere ver su realidad, sino la de los demás. Él siempre va por otro camino, los dos buscan la verdad, pero por vías distintas. La falta de atracción sexual que hay se suple con esta complicidad en el trabajo", argumenta Javier Cámara, que resalta los principales atributos de la nueva temporada: "Es la más intensa, la más emocionante y también la más oscura. Va mucho más allá y estamos muy contentos. Si hubiéramos hecho lo mismo que en la primera y la segunda, la gente no estaría contenta. Además, es una temporada muy luminosa, es un canto a la vida y también a la amistad".

"Vamos a ver una trama que se va a ir complicando con el caso y a la vez está el viaje emocional con la enfermedad de Tomás", apunta el cocreador Fran Araújo, que al igual que su socio, Pepe Coira, ha buscado rematar la historia de forma "circular": "Nos gustaba que la serie empezase y terminase en el mismo sitio, un lugar que queríamos evocar porque está lleno de vida y de contrastes".

Al otro lado de la cámara

Junto a Maite y Tomás veremos una vez más a Tacho, que estará encantado de formar parte del inusual equipo. "Deja atrás la parte macarra y empieza a ser feliz porque en el fondo se lo pasa muy bien con ellos investigando, saltándose las normas. Empieza un ciclo sanitario para poderle ayudar y le acompaña hasta el final con todo lo que conlleve", explica Darío Loureiro.

Por su parte, Cristina Castaño se incorpora para dar vida a Inma. "Es un personaje con mucho sufrimiento y desgaste emocional porque han secuestrado a su hija. La erupción va a cuentagotas, es un volcán que no acaba de erupcionar. Le cuesta decir las cosas, es una mujer de negocios y es muy importante compaginar su parte empresarial con su parte maternal", reflexiona la actriz gallega.

Aun así, la ex de 'Toy Boy' y 'La que se avecina' ha llegado justo a tiempo para disfrutar de otra de las novedades de la serie: el salto a la dirección de Cámara. "Javier como director va a disfrutar al rodaje, está todo el rato mirándote, hablándote durante la toma, y luego te aplaude y te anima mucho", asegura Castaño. Por su parte, Cámara remata la presentación recordando cómo fue filmar el tercer episodio tras sus experiencias en 'Vamos Juan' y 'Venga Juan': "Había dirigido otras cosas, pero eran más capítulo cápsula, aquí era en continuidad y con un ritmo muy marcado. En esta serie no hay sentimentalismo, hay ironía y se va a machete".