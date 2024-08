Por Joan Centelles Martínez |

Los Mozos de Arousa ya acumulan un bote de más de 2 millones de euros en 'Reacción en cadena'. El trío formado por Borjamina, Raúl Santamaría y Bruno Vila ha cumplido más de un año en el concurso diario de Telecinco con una permanencia que supera los 230 programas, pero se les sigue resistiendo el premio final. Aunque todavía no se lo han podido embolsar, de uno de los mozos ya hemos podido conocer el patrimonio total que ostenta hasta la fecha.

Los "Mozos de Arousa" en 'Reacción en cadena'

Y es que estos últimos días, entre los que se encuentra uno de los mozos: Raúl Santamaría. El joven consiguió un escaño en las pasadas elecciones autonómicas gallegas, después de ocupar el séptimo puesto en la lista del PP por Pontevedra encabezada por Alfonso Rueda. Asumiendo este cargo público en la Xunta,

Entre los bienes que ha declarado el mozo de Arousa destaca una vivienda unifamiliar que compró el pasado mayo, con la que suscribió una hipoteca y un préstamo personal de 254.000 euros. También, Santamaría cuenta con 14.000 euros en su cuenta corriente del banco y con un plan de ahorro por valor de 750 euros, además de un coche de marca Cupra Formentor. Sin embargo, tal y como desvela El Plural, el joven gallego no encabeza la lista de los políticos que más patrimonio ostentan y sus cifras se quedan muy por detrás del resto.

Compaginar sus dos grandes pasiones

Su carrera política viene de lejos, pues en 2018 fue portavoz de las Nuevas Generaciones del PP en Galicia y en 2022 participó en el 18º Congreso Autonómico de los populares gallegos. Su vocación de servicio público no ha interferido en su participación en el concurso, aunque tenía claro qué hubiera escogido si no hubiera tenido otro remedio. "Cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un 'no' por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más", explicó en El Español. "La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en 'Reacción en cadena', no iban a poner pegas".