Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Los Mozos de Arousa se han convertido en tres de los rostros más habituales de las tardes de Telecinco gracias a su participación en 'Reacción en cadena'. A pesar de que Borjamina, Raúl Santamaría y Bruno Vila ya han conseguido más de un millón de euros en el programa de Ion Aramendi, los tres participantes también continúan con su carreras profesionales en solitario.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

Por un lado,de la mano de ' Bailando con las estrellas ', mientras quepara las elecciones gallegas del 18 de febrero. De hecho, el mozo de Arousa ha concedido una entrevista a El Español en la que

El concursante ha explicado que, en un primer momento, cuando le propusieron ir en las listas gallegas él dijo que no, ya que pensaba que no iba a poder compaginarlo con su participación en 'Reacción en cadena'. Sin embargo, terminó aceptando la oferta porque, tanto el PP como la productora del programa, le comunicaron que no había ningún problema. "Acepté la oferta para ver lo que puedo aportar para mejorar la calidad de vida de los gallegos y gallegas", ha explicado Raúl Santamaría.

Crítico con su partido y con Pedro Sánchez

"Parece que si eres del PP te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico... Hay unos clichés que yo no los comparto", ha afirmado el Mazo de Arousa, quien ha asegurado que sus ideas son de centroderecha. Además, Raúl Santamaría considera que es una persona crítica: "No quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos. Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido".

"Vamos de mal en peor. El balance que nos muestran es que importa más tener el puesto de presidente del Gobierno que el bienestar de España (...) Están aceptando chantajes a cambio de ser presidente con la única razón de que no gobierne el Partido Popular", ha sentenciado sobre la amnistía el participante de Telecinco. "Lo que se demuestra es que hay diferentes personas que tienen más derechos que otras (...) Y todo eso simplemente por el hecho de que Pedro Sánchez siga siendo presidente (...) Hará cualquier cosa a cambio de ser presidente del Gobierno. Y eso es contrario a mi forma de pensar".