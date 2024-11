Por Fernando S. Palenzuela |

Esta noticia contiene spoilers

La decimoquinta temporada de 'La que se avecina' ha llegado a Prime Video este lunes 18 de noviembre. Los tres primeros episodios ya se pueden ver y cada lunes irán publicando uno nuevo hasta emitir los ocho que componen la tanda. Entre las novedades más destacadas de estos episodios se encuentra el regreso de intérpretes ya conocidos por los fans de la ficción de Contubernio, como son Adrià Collado, Luis Miguel Seguí y María Adánez.

Primera escena conjunta de María Adánez y Loles León en 'La que se avecina'

Así ha sido el regreso de Rebeca

Pero mientras que para volver a disfrutar de los dos actores vamos a tener que esperar un poco más, pues no aparecen en los tres primeros capítulos,, titulado 'Un préstamo flexible, un tuk tuk mal aparcao y un viaje de ayahuasca'. Además, Adánez estuvo presente en 'La que se avecina' en las temporada 7 y 8, abandonando justo en la 9, en la que se incorporó Loles León como Menchu. Por tanto,, reviviendo los eternos enfrentamientos entre Lucía y Paloma en ' Aquí no hay quien viva '.

Con el intercambio de pisos que finalizó la temporada 14, Menchu es propietaria del 2º Izquierda de los interiores, pero sigue viviendo en el 1º Derecha de los exteriores con Óscar, ya que Yoli todavía no ha regresado de la luna de miel. Por tanto, decide poner en alquiler su piso, que justo se lo queda Rebeca. La abogada llega al inicio del segundo capítulo, pero sin saber que sus antiguos vecinos de Mirador de Montepinar ahora viven en el portal del centro de Madrid al que se está mudando.

Su primer encuentro es con Amador, a quien ve salir del portal conduciendo un tuk tuk. Justo a continuación, Menchu y Fina la ven descargando el camión y Fina la reconoce: "Coño, pero si esa vivía en Montepinar con la 'Guarrilla pelirroja'". "Ah, pues no la he conocido yo", se sorprende Menchu. "Claro, porque te perdiste ocho temporadas", le responde su amiga. Sin embargo, en ese momento ninguna de las dos se acerca a ella, pero sí que la ve Coque, lo que no hace más que aumentar el desconcierto de "La picapleitos". Y por si fuera poco, al entrar al patio la ve por la ventana Maite, lo que aumenta su shock.

Debido a todo el lío que hay montado en la comunidad por el ascensor, Rebeca sale al telefonillo a llamar a Menchu, pero esta y Fina la sorprenden por detrás. De este modo, su primer encuentro, aunque con la intención de Menchu de llevarse bien, está marcado por una queja. "No funciona el ascensor. ¿Cómo no me avisas? Si te pregunté", reprocha Rebeca. "No, tú me preguntaste si había ascensor, no si funcionaba", responde la propietaria. Mientras la abogada se va a buscar al presidente para pedirle explicaciones sobre el ascensor, Menchu le cuenta su primera impresión a Fina sobre su inquilina: "No me gusta, no sé por qué, pero tiene algo que no. La veo muy pija".

En este primer encuentro, ya queda claro que la relación entre Menchu y Rebeca no va a ser precisamente idílica, por lo que 'La que se avecina' podría traer de vuelta el enfrentamiento de Lucía y Paloma en 'Aquí no hay quien viva'. En el tercer capítulo, cuando Rebeca monta una fiesta en su casa, se le cuelan Menchu y Fina, quienes, además, le complican el sarao.