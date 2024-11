Crítica de 'La que se avecina' (T15): Un arranque flojo que coge fuerza con los cambios en la comunidad

Por Fernando S. Palenzuela |

Cuando Mediaset España, Prime Video y Contubernio llegaron a un acuerdo para prolongar 'La que se avecina' con nuevos decorados y, por tanto, un cambio de edificio, lo hicieron por tres temporadas. Este 18 de noviembre se estrenan en Prime Video los tres primeros episodios de la decimoquinta tanda, justo la última que recibió esa renovación. Sin embargo, a la serie todavía le queda vida, pues hace unas semanas recibía luz verde para otras dos temporadas más.

Parte del reparto de la temporada 15 de 'La que se avecina'

Un arranque flojo que va cogiendo forma

Sostener una serie como 'La que se avecina' no es tarea sencilla, y es que lleva 17 años en emisión. Si a las vueltas en la historia que ha tenido que dar el equipo capitaneado por Alberto Laura Caballero le sumas la exigencia de ser una de las series más exitosas del catálogo español,. No obstante, no hay nada como conocer a tus personajes para saber seguir exprimiéndolos y que

El primer episodio de la temporada 15 no es el mejor arranque para esta tanda, puesto que se centra principalmente en servir de nexo entre esta temporada y la anterior. Después de quedar en el aire el caos en la comunidad por el atasco del intercambio de viviendas y sufrir un coma la marquesa tras su caída por las escaleras, el inicio de temporada trata de darle una solución a todo esto para, a partir de ahí, arrancar las nuevas tramas.

Lo cierto es que una vez que todo esto se solventa, todo fluye y coge ritmo, por lo que a partir del segundo capítulo se nota cómo este movimiento de pisos le sienta genial a 'La que se avecina'. Además, esto trae consigo también un cambio de compañeros en algunos casos, lo que ayuda a generar unas dinámicas diferentes a las vistas en las dos temporadas anteriores. Esta es la clave en la que se sustentará la temporada para seguir manteniendo su frescura.

Nuevas alianzas vecinales

Los nuevos lazos que se entretejen entre vecinos funcionan a la perfección, y eso que en ocasiones se generan unas relaciones que no podrían resultar más alejadas de cualquier lógica. Sin embargo, los guionistas consiguen que unir a personajes tan antagónicos no chirríe, sino que ayude a mostrar otra faceta de ellos que hasta ese momento se había mantenido oculta. En este punto, es interesante ver a Greta (Rocío Marín) soltarse un poco la melena o disfrutar de más interacciones de Noelia (Inma Pérez-Quirós), que había gozado de muy poco protagonismo hasta ahora. Y si mencionamos a la aristocracia de Contubernio 49, es necesario hablar de Logi (Margarita Asquerino), que sigue dando en la clave con cada una de sus intervenciones.

Carlos Areces y Macarena Gómez en 'La que se avecina'

Y mientras que algunos ganan protagonismo, otros lo pierden. El trío formado por les chiques ya está fuera de juego, en primer lugar por la marcha de Jaime Riba. Sin embargo, en los tres episodios que hemos visto para escribir esta crítica, Karma (Alex de la Croix) tampoco tiene ningún peso, es más, tan solo sale en una escena para decir una línea de diálogo. Andy (Elisabeth Larena) sí que aparece más por su trabajo en La Cafebrería, pero no deja de ser un apoyo para los personajes con los que comparte escena. No obstante, no se echan de menos sus ausencias, dado que desde su llegada tampoco lograron adquirir notoriedad frente al resto de nuevas incorporaciones.

Estos movimientos en el edificio han acabado separando a Agustín (Carlos Areces) y Amador (Pablo Chiapella), que en los últimos capítulos compartían piso y la mayor parte de las tramas. Su separación les ha sentado muy bien y les permite explorar nuevos territorios, especialmente al hombre de las mil caras, cuya trama en esta temporada es una de las más cómicas que hay. Pero el que ha salido ganando es Bruno. El personaje de Luis Merlo había formado tándem o bien con Enrique o bien con Fermín, pero la ausencia del segundo en esta temporada, le permite volar libremente. Vemos a un Bruno que evoluciona y explora nuevas facetas de su ser gracias a la soledad de su piso.

Inma Pérez-Quirós y Margarita Asquerino en 'La que se avecina'

La llegada de los nuevos

Y para terminar con este análisis de los personajes, hay que hablar de los sonados regresos. Sin embargo, en los tres primeros episodios tan solo ha aparecido Rebeca (María Adánez), por lo que habrá que esperar un poco más para conocer cómo es la vuelta de Luis Miguel Seguí y Adrià Collado. Respecto a la abogada, su llegada a Contubernio se produce con un perfil bajo, pues se nota que, con todos los personajes entrelazados, ella todavía está buscando sus propias tramas. Sin embargo, el reencuentro de la actriz con Loles León es un guiño de estos que tanto nos gustan a los fans de 'Aquí no hay quien viva', y todo parece indicar que ambas actrices van a compartir más de una escena juntas, lo que será un auténtica delicia.

'La que se avecina' regresa en su temporada 15 con un primer episodio flojo al que se le nota cuál es su misión, pero rápidamente coge energía, especialmente gracias a la frescura de las nuevas uniones de personajes y a los cambios de viviendas. Supone un gran trabajo que, 17 años después, sepan seguir sacándole partido a la serie y parte de esto se debe a la mudanza de edificio que ya ocurrió dos años atrás. Pero el gran enemigo de la ficción sigue siendo el mismo: su excesiva duración. Los 70 minutos por capítulo muestran en ocasiones las costuras con secuencias que se podrían haber recortado sin ningún problema. Lo más gracioso de esto es que la duración corresponde a una decisión de Mediaset, pero en lo que Prime Video lanza la decimoquinta temporada, seguiremos a la espera de ver si Telecinco se decide en algún momento por estrenar la 14.