Un reportero de TVE pide perdón por su "comentario desafortunado" sobre un monumento franquista

Por Joan Centelles Martínez |

La selección española volvió triunfante de Alemania tras ganar a Inglaterra en la final de la Eurocopa, motivo por el que los jugadores disfrutaron de una celebración por todo lo alto este lunes 15 de junio. La Roja asistió a recepciones institucionales como la de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa o la del rey Felipe VI en el de la Zarzuela, y disfrutó de una fiesta final en la plaza de Cibeles, en un recorrido del que TVE dio una total cobertura.

Imagen de TVE con el monumento al fondo

Sin embargo, antes de llegar a esa última parada cuando. Los jugadores de la Roja se disponían a pasar por la calle Alberto Aguilera para ir dirección a Cibeles,

"Les vamos a ver en tan solo unos minutos en esta calle Princesa con Alberto Aguilera. Y aquello que ven al fondo, no sé si será casualidad o no, se conoce como la Puerta de Moncloa, pero su nombre real es el Arco de la Victoria. Así que, coincidencia o no, recordamos que la selección Española levantó ayer su cuarta Eurocopa". El reportero quiso hacer un paralelismo entre la victoria de la selección española en la Eurocopa con el nombre del monumento erigido durante el franquismo, y las redes no tardaron en reaccionar.

El reportero de @rtve"Lo llaman Arco de Moncloa pero en realidad es el Arco de la Victoria, como la de nuestra selección". ¿En serio no saben nada de historia? Un puto monumento fascista en ruinas que debería estar derribado por aplicación de la legislación vigente #EuroRTVE — Infoxicada ???????? (@CrisInfoxicada) July 15, 2024

¿De verdad? ¿El Arco de la Victoria? ¿Es necesario y acertado ese paralelismo? pic.twitter.com/tF63Gqqnfn — Jean Castel (@J_Castelblanque) July 15, 2024

Supongo que alguien multará a TVE por saltarse la ley de la memoria histórica?



El Arco de la Victoria conmemora la victoria dels fascistas en la batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid. https://t.co/QJGlnYI9zD — LaliCreus (@LaliCreus) July 16, 2024

Pide perdón

Tras lo acontecido, Ramos ha querido disculparse por el comentario. "Durante la retransmisión de la celebración de la Selección en La 1 he hecho un comentario desafortunado sobre un monumento franquista. Asumo el error, fruto de un desconocimiento injustificable y de la improvisación. Mil disculpas", expresó a través de un tuit en X.