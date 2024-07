Aluvión de críticas a TVE por el polémico rótulo tras el España-Alemania de la Eurocopa

Por Joan Centelles Martínez |

En el Mundial de 2006, Zinedine Zidane se vengaba de España por una portada de Marca que no le sentó nada bien. El francés había anunciado que colgaba las botas del fútbol, y días antes del enfrentamiento entre Francia y España en octavos de final, Marca le dedicó un titular al futbolista galo: "Vamos a jubilar a Zidane". La predicción no se cumplió, pues la selección española no pudo imponerse a los tres goles que marcó la francesa, uno de ellos del propio jugador.

El rótulo de TVE

. El ya exfutbolista del Real Madrid anunció que se retiraría del campo en cuanto finalizara la Eurocopa, que vivió en la tarde del 5 de julio el enfrentamiento entre España y Alemania en cuartos de final.. Unos rumores que zanjó el diario deportivo con la portada de ese mismo día, donde hacía un juego de palabras con el titular: "".

Pero la cosa no quedó ahí, pues aunque Marca no repitiera el titular que utilizó en su día, quien sí lo hizo fue TVE. Esta vez España sí que pudo imponerse a la selección rival, y conseguía vencer a la Alemania de Toni Kroos anotando dos goles. Tras finalizar el encuentro, TVE exhibió un rótulo que repetía las palabras de Marca en 2006. "España jubila a Toni Kroos", se podía leer en un primer momento. El rótulo dio paso a otro con una información diferente, pero más tarde volvía a aparecer en pantalla.

Esto me parece una cateta y una falta de respeto gravísima.



Que vergüenza estoy pasando.



Que cuatro twitteros pongan que quieren retirar a Kroos vale pero que lo ponga la televisión española es dantesco.



A quien se le ocurrió poner "España jubila a Kroos" en el rotulo? pic.twitter.com/dcfbU9JF6t — Alex ???? (modo eurocopa ????????) (@_aleerm) July 5, 2024

En la 1 vuelven a poner que España jubila a Kroos. ¿Para qué van a modificar el rótulo? Bochornoso. — Anaf (@anavontrapp) July 5, 2024

Este rótulo de 'España jubila Toni Kroos' me parece de mal gusto, la verdad. Se gana, se celebra y a seguir!!!! Vamos #España!!!!!!! pic.twitter.com/a6b8sqbDYs — Alvaro Moreno Santa (@alvaromsanta) July 5, 2024

Que nivel más bajo RTVE poniendo un rótulo diciendo "España jubila Toni Kroos" que poquita elegancia por dios — josefuentes (@jfuentes77) July 5, 2024

"España jubila a Kroos"



JAJAJAJAJAJA fan del que ha puesto ese rótulo — Marina Sánc?ez (@marinasp95) July 5, 2024

A favor y en contra

El rótulo enfrentó la opinión de los fanáticos del fútbol, divididos ya de por sí por su afiliación a diferentes clubes, pues este gesto de TVE fue visto como una falta de respeto por unos, pero algo gracioso para otros. "Me parece una falta de respeto gravísima", se quejaba un usuario de X acerca del rótulo que utilizó la cadena pública. "Bochornoso", recogía otro mensaje. "Fan del que ha puesto ese rótulo", comentaba, con sorna, una usuario.