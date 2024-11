Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado viernes 15 de noviembre, Joaquín Prat fue reprendido por la dirección de 'Vamos a ver' tras revelar un pequeño secreto televisivo. Todo comenzó con el regreso de Verónica Dulanto al magacín después de haber estado ausente varios días, volviendo Adriana Dorronsoro al puesto que ocupaba antes de la llegada de Dulanto. Al darle la bienvenida, el presentador reveló sin titubeos el motivo de su ausencia: "¿Qué tal las grabaciones de los especiales?".

Verónica Dulanto y Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

Por su parte,que emitirá Telecinco durante las festividades, en la noche del 24 y el 31 de diciembre: "". Sin embargo, enseguida regañaron a Prat por esa naturalidad con la que estaban hablando del tema, y es que aunque la información de que ella y Christian Gálvez volverán a presentar estas entregas ya ha sido publicada

"¿Qué pasa? Que se graba, se graba", respondía el presentador manteniendo su transparencia, mientras su compañera le respaldaba: "Sí, no pasa nada". "Tú estás ahí y dices: '¡Feliz navidad!'. Pero resulta que es 14 de noviembre", describía Prat acerca de cómo son esas grabaciones acompañado por las carcajadas cómplices de su copresentadora. "Es la verdad, esto lo he hecho yo muchos años y lo he contado", continuó relatando el conductor del espacio.

La dirección regaña a Joaquín Prat

No obstante, desde la dirección del programa mantuvieron su negativa a dar esa visión sobre los especiales y Prat tuvo que cortar en seco: "Bueno, da igual... Me van a matar". De hecho, Dulanto también rectificó: "Este año grabamos más tarde, casi en Navidad ya". "Vamos a ir presos... ¡Felicidades, Vero!", ironizaba Prat cambiando de tema drásticamente al recordar que el miércoles 13 de noviembre había sido su cumpleaños.