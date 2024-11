Por Pablo Fernández Pérez |

El pasado 12 de noviembre, 'Vamos a ver', programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, cubría la tragedia de la DANA conectando en directo con varios reporteros distribuidos por distintos pueblos de la Comunidad Valenciana. Una de esas conexiones fue con Silvia Ruiz, quien protagonizó uno de los momentos virales de la semana.

Joaquín Prat y Silvia Ruiz en 'Vamos a ver'

En una de las paredes del pueblo de Massanassa, cuyo mensaje era claro, pero la periodista no se dio cuenta., interpretaba Ruiz., tanto, que el presentador tuvo que salir

Tan solo un día más tarde, el 13 de noviembre, 'Vamos a ver' volvió a conectar en directo con Silvia Ruiz para comentar brevemente lo sucedido y así dar la oportunidad a la periodista de pedir disculpas, si es lo que consideraba, y de dar explicaciones sobre lo que había pasado. "Silvia, nosotros no pretendemos nunca ser protagonistas (...) y, sin embargo, tú ayer, muy a tu pesar, te convertiste en protagonista", arrancaba Prat. En ese momento, daba paso a la reportera: "En primer lugar, ¿cómo estás compañera?".

El testimonio de Silvia Ruiz

"Pues bueno, Joaquín, fue ayer un día muy duro. Al final, somos personas. Detrás de estos micrófonos, detrás de las pantallas hay personas. Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, pero las prisas, el correr, trabajar a contrarreloj, intentar estar al pie del cañón y con todos ellos...", empezaba contestando Ruiz. "Nosotros, aunque contemos todo esto que está pasando, también sufrimos. A nosotros nos cuentan historias y nosotros también sufrimos (...) El comentario fue de la manera más inocente del mundo. Yo pido disculpas, desde luego, por si alguien se ha ofendido", continuaba la periodista.

"Todo pasa. Arropadísima por todo el equipo, y, nada, de nuevo, gracias Joaquín (...) Somos personas, cometemos errores", concluía ella. Joaquín Prat, por su parte, quiso cerrar el tema: "Nos llama mucho la atención la campaña en redes cuando alguien tiene un error (..) Ya está, yo he visto cosas que me ponen la carne de gallina y esta, desde luego, no es una de ellas".