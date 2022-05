Los espectadores, que buscan actualidad e información, también están a la espera de encontrar un espacio original y novedoso. Todo esto lo podrán encontrar en 'Mundo Brasero', el nuevo programa conducido por Roberto Brasero. El talaverano ha dedicado un hueco de su apretada agenda a FormulaTV para concedernos una entrevista y contar algunos avances de su nuevo proyecto, en el que también aparecerán otras caras conocidas del grupo audiovisual como Jalis de la Serna, así como nuevos fichajes, entre los que se encuentran Beatriz Toribio, Adriana Abenia o Patricia Pérez.

El estreno se producirá el domingo 8 de mayo a las 19:40h en Antena 3, ocupando la franja de 'Antena abierta', al que toma el relevo. Aunque el presentador está al frente cada tarde de 'Tu tiempo con Roberto Brasero', el meteorólogo también ha conducido puntualmente otros espacios como 'Espejo público', de modo que Brasero nos cuenta, con mucha ilusión, el motivo de su nueva aventura profesional.

Roberto Brasero, en la promo de 'Mundo Brasero'

¿Cómo te enfrentas a presentar un programa que se sale de lo puramente informativo?

Precisamente, eso es lo que me apasiona más. Para hacer lo que hacía ahora, bueno... Pero hacer algo nuevo es lo que te impulsa en la vida. Son retos que te planteas e intentas hacer. En este caso, no es uno que te hace sufrir, es algo bonito, como presentar un programa, un magazine, un espacio de actualidad que pueda aportar algo de una manera distinta a como lo hago yo. Para mí, lo principal es gozármelo bien y hacer el programa para que la gente se lo pase bien viéndolo. Te sientas un rato delante de la televisión o la pones antes de irte a cenar, para escuchar algo agradable. Si les ha servido para conocer algo más de este mundo que nos rodea que antes no sabía, eso que se lleva, es la intención y el objetivo.

¿Qué tiene diferente 'Mundo Brasero' que no tengan otros programas?

Tenemos que conseguir, o esa es la intención, hacer lo de siempre y algo nuevo. Habrá temas de naturaleza, de medio ambiente, de actualidad, de salud, de bienestar... Cosas que hay en periódicos o en cosas tan antiguas como las revistas dominicales, pero ahora te metes en Instagram y también están estos temas, como en Twitter u otras redes sociales. Los que se van a escarbar pueden ser nuevos o puede ser el mismo reportaje de naturaleza, pero mirando algo nuevo que no habías mirado, o viajamos al pueblo, pero nos cuentan algo que quizá no habías pensado y estaba ahí y sirve para que valores la España vaciada. Es otro punto de vista, contándolo de una manera agradable, cercana y que aporta algo nuevo. Quizás sea lo de siempre, pero visto de otra forma y contado de otra manera.

Los colaboradores, que serán Jalis de la Serna, Beatriz Toribio y Patricia Pérez, ¿qué función van a llevar en el programa?

El programa lo dirige Belén García, directora de emisiones de informativos de fin de semana. Tenemos muy buena sintonía. Pensamos igual y, en este caso, cuando me propuso a Jalis de la Serna, le dije que no podía haber propuesto a alguien mejor. Él ha viajado por el mundo, por España y por muchos pueblos. Queremos llegar a ese conflicto de la relación del hombre con la naturaleza y que hay que contar también. Si queremos hacer un programa agradable y si queremos tratar las cuestiones que nos importan, también hay que tratar las que son problemáticas. Jalis de la Serna tiene la capacidad de llegar a los sitios y contarlo. Le conozco y creo que es un gran colaborador, que tiene su programa en laSexta, y entre temporada y temporada de lo que hace puede estar aportando con sus reportajes y su conocimiento, ya que puede aportar algo muy nuevo a 'Mundo Brasero'. Para mí es un auténtico placer.

Respecto a Patricia Pérez, trabajé con ella en Telemadrid, y ha cambiado de registro completamente. Antes hablaba de corazón y ahora hablará de salud y bienestar, ha cambiado la parte del cuerpo [risas]. Después, se ha dedicado a otros temas que tienen que ver mucho más con la salud, como lo que comemos, los alimentos que nos aportan una cosa u otra y cómo repercute. Beatriz Toribio, experta en vivienda y en infraestructura, también estará presente. Yo me dedico a hablar del tiempo, no solo a si mañana va a llover o si viene el calor, pero si piensas más allá, no es el tiempo, es el clima lo que acaba confeccionando el escenario de la vida. Si esta fuera una función de teatro, el escenario donde se representa lo compone el clima (las olas de calor, las inundaciones, las cosechas...). Al final, el clima condiciona la historia. Por eso, nos interesa el tiempo de mañana, pero sobre todo, el clima del futuro y cómo será esa vida. Los expertos y los colaboradores nos hablarán de eso, pero pasarán muchas voces en el programa que hablen de estos aspectos y lo hagan de una manera entretenida para que, aunque solamente te despierte una pincelada de curiosidad el domingo por la tarde, luego tienes toda la semana para investigar.

Roberto Brasero, presentador de 'Tu tiempo con Roberto Brasero' en Antena 3

'Mundo Brasero' sustituye a 'Antena abierta', ¿qué diferencias vamos a encontrar con respecto a este programa?

'Antena abierta' abrió un hueco importante con los especiales del volcán de La Palma. Ahí detectamos que hacer un programa informativo y divulgativo como 'Antena abierta' es posible y que ese hueco existe. A lo mejor no ha tenido el recorrido o la repercusión suficiente, pero no importa que 'Mundo Brasero' sea una continuación de 'Antena abierta' en ese sentido, porque lo hace 'Antena 3 noticias fin de semana', que es una factoría de estar pendiente al hilo de la actualidad más cercana, como en 'Antena abierta' o hacia donde va 'Mundo Brasero'. Ellos nos abrieron un hueco que espero enriquecer un poco más. Para empezar, nos vamos fuera del plató de noticias para tener un plató propio que tenga una identidad mayor, con un decorado, una mesa, unas pantallas, un logotipo... Los proyectos empiezan y terminan o empiezan y suceden.

¿Cómo te sientes al competir con otros programas como 'Viva la vida', que también cuentan con una sección de sucesos, así como con 'Aquí la Tierra', con la que coincidís una parte del programa?

Tenemos que hacer una oferta distinta. Seguramente, quienes sean espectadores de esos programas, encontrarán algo que también les va a gustar en el nuestro, y otros muchos que no vean esos programas, encontrarán una excusa para poner la tele antes de las noticias de Matías Prats. Creo que, en este caso, podemos ofrecer algo que le guste a los espectadores de los dos programas, así como acercar a los que hasta ahora no se habían acercado a ninguna de esas ofertas.

Roberto Brasero, presentando 'Espejo Público' en sustitución de Susanna Griso

Te hemos visto presentado 'Espejo Público' durante algunos días de Navidad y de Semana Santa, ¿te ves pronto dejando a un lado la meteorología y dando el salto definitivo a la moderación de programas?

Paso a paso. Ahora estoy a 'Mundo Brasero', donde puedo compatibilizar la información del tiempo diaria, que no abandonaré salvo un día que descanse, y me permite compatibilizarlo desde los temas y los ámbitos. Para mí, es el programa ideal, porque puedo hacer uno que no es meramente informativo, pero que tiene los temas que me interesan y me apasionan. Es como un sueño poder hacer algo nuevo sin abandonar ni el trabajo diario, ni la responsabilidad que tengo con los espectadores que nos siguen en 'Tu tiempo con Roberto Brasero', ni tampoco los temas o el ámbito que más me gusta de hablar de temas interesantes como la naturaleza, que nos intriga. No será solo eso, pero sí tendrá una parte de lo que me apasiona, la continuidad profesional, porque sigo siendo el hombre del tiempo, y conceptual, porque en 'Mundo Brasero' también sigo tocando esos temas. De hecho, 'Mundo Brasero' es una extensión de 'Tu tiempo con Roberto Brasero'. En él, los reportajes van a ser la esencia del programa, donde también habrá participación de los espectadores, pero será una pincelada, al revés de como sucede en 'Tu tiempo'. A partir de ahí, ¿por dónde se desarrollará? Yo que sé, no tengo ni idea.

Para concluir, ¿cómo te sientes al haberte convertido en un referente, no solo en el ámbito meteorológico, sino también en el divulgativo con los reportajes de 'Tu tiempo con Roberto Brasero'?

Me alegra mucho que digas eso. Es algo que hacemos desde que empezó y que hemos sacado adelante con los compañeros muy implicados y con los espectadores que nos siguen. En el primer programa, que emitiremos un reportaje sobre energías limpias, cuando volvimos de grabarlo de Antequera, en la estación de AVE, una persona me contó lo que aprendía con nosotros. Otros te preguntan si va a llover o no. A pesar de todo, es algo que compensa, ya que a lo mejor no puedes dedicar todo lo que quieres, pero en este caso compensa y mucho. Yo creo que la televisión es un medio para llegar a mucha gente y hacerles pasar un rato entretenido y que cuando acabe que tenga alguna curiosidad que antes no tenía después de haberlo pasado bien, que tampoco se trata de dar un peñazo, que para eso ya hay otros y ni siquiera. Hay que disfrutar.