Por Joan Centelles Martínez |

Rodolfo Sancho ha presentado este jueves en Palma la película 'Un paseo por el Borne', el proyecto que supone su vuelta a las pantallas a pocos días de cumplirse un año del crimen de Edwin Arrieta a manos de su hijo, Daniel Sancho. Además, esta presentación ha tenido lugar a poco más de un mes de que se conozca su sentencia en Tailandia.

Rodolfo Sancho junto al resto del equipo de 'Un paseo por el Borne'

Después de un tiempo alejado del foco mediático para ocuparse de la defensa de su hijo,. Y precisamente de cómo ha afectado este episodio de su vida a su carrera profesional se ha expresado en una entrevista concedida a El Mundo, en la que ha opinado que no debería tener ninguna repercusión. "", expresaba, aunque admite que "" si habrá algún efecto.

Lo cierto es que al actor le han seguido ofreciendo proyectos, aunque reconoce que tuvo que declinar uno de ellos al no poder compaginarlo con el caso de su hijo. "En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo", admitía. También, sobre si todo lo sucedido afectará a su manera de interpretar, ha respondido que "no lo sabe": "Un actor trabaja con sus sentimientos, con lo que es (...) Todavía estoy asentando todo. Es un proceso".

El actor también señaló que no se ha "prodigado" en los medios de comunicación. "Jamás he vendido una exclusiva. Cada uno es libre y no me voy a meter con nadie, pero hay actores que hacen negocio con su vida personal. No es mi caso", expresaba. Sin embargo, durante la entrevista sí que hace mención a las declaraciones que concedió en 'El caso Sancho' para HBO Max, cuando decidió romper su silencio para poder hacer frente económicamente a la defensa legal de su hijo.

Crítico con los medios

También aprovechó para criticar el reclamo que había por conseguir sus declaraciones. "No comprendo por qué mi vida personal interesa a nadie. Es vergonzoso el tratamiento que dan de ciertas cosas. Y no hablo solo de mí, me refiero en general". Además, cargaba duramente contra aquellos medios y "tipos de la prensa" que, en su opinión, "explotan todo sin compasión": "Lo único que confío es que la gente, que es inteligente, acabe por darles la espalda".