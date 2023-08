Por Redacción |

La no dimisión de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol ha provocado la indignación generalizada de muchos ciudadanos y también de varias caras conocidas. Una de las que se ha pronunciado con rotundidad en contra del directivo ha sido Alba Carrillo, que ha lanzado una sonora crítica en sus redes sociales para mostrar su apoyo a Jenni Hermoso y a todas las jugadoras de fútbol.

Alba Carrillo

La influencer y colaboradora televisiva era tajante en su alegato en contra de Rubiales:. "¿Falso feminismo? ¿Y qué es el machismo, corazón, tocarse los huecos a dos manos? Lo único que pedimos es que si me morreas a mí, morrees igual al capitán de la Selección Española. Eso sería absoluto feminismo. Pero no lo haces", empezaba diciendo.

Carrillo ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje feminista por la igualdad: "Lo único que estamos hablando es de igualdad, nosotras no somos un concepto abstracto, no somos una cosa, no somos para juego y divertimento''. ''Esas cosas que yo ya creía superadas, pero hay gente que habla así del falso feminismo y lo peor es que hay gente que les aplaude. Eso me da mas miedo. Voy a pensar de verdad que es falta de lectura, de educación y de haberse formado", añadía para zanjar su mensaje compartido en su perfil oficial en redes.

Varios presentadores se pronuncian

Desde que se produjo la conferencia de la RFEF varios rostros conocidos han sido arremetido contra Luis Rubiales, como Mercedes Milá. También varios presentadores titulares de diferentes cadenas han aprovechado sus programas, en los que se ha tratado el asunto, para mostrar su oposición a las actitud de Rubiales, como Silvia Intxaurrondo, de 'La hora de La 1', o César Muñoz, de 'Así es la vida.