RTVE se hace con los derechos de la Copa del Rey, pero no se asegura la final

Por Alejandro Rodera |

El fútbol seguirá en el primer plano de RTVE. A la espera de que el próximo verano se produzca la gran cita del mundo del balompié, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la corporación presidida por José Pablo López ha anotado otro tanto al hacerse con los derechos de emisión de la Copa del Rey, que han sido comercializados por LaLiga tras haber recibido tal encomienda por parte de la Real Federación Española de Fútbol.

Según apunta el organismo encabezado por Javier Tebas, el Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga ha adjudicado el Lote 1 de los segmentos de los derechos a RTVE y lo ha hecho con un incremento del 15% en el valor de los derechos licitados. De este modo, la televisión pública obtiene el Lote 1, Opción A, que le otorga los derechos de emisión y explotación audiovisual en canales de pago o en abierto de hasta 116 partidos de la competición (exceptuando la fase previa y la final), en directo y en exclusiva.

Los jugadores del Real Madrid, actuales subcampeones de la Copa del Rey

Así pues, los partidos del lote son los troncales del campeonato patrio, aunque no incluyen una cita clave, la final, que se comercializa de manera independiente. Los paquetes restantes son el Lote 4 (partidos de la fase previa), los Lotes 2, 3 y 5 (resúmenes de partidos) y el Lote 6 (horeca), que se comercializan en régimen de no exclusividad.

El FC Barcelona se alzó con la última Copa del Rey en una reñida final

Audiencias multimillonarias

Desde RTVE se ha matizado que esta adquisición, es decir, la que se disputará en la presente temporada, la 2025-2026, y la correspondiente a la siguiente, la 2026-2027. La intención de la corporación es ofrecer, así como en sus plataformas digitales, y los principales contenidos en redes sociales".

El interés de RTVE tiene una motivación evidente: el elevado interés del público por el fútbol. Así lo demuestran las cifras de la pasada final de la Copa del Rey, que contó con el aliciente de enfrentar a FC Barcelona y Real Madrid en un encuentro que se saldó con la victoria del conjunto catalán y con un share del 49,7% en La 1. De hecho, el partido superó los 7 millones de espectadores y su prórroga rozó los 8 millones, por lo que el ente público intentará repetir ese éxito en las próximas ediciones, siempre y cuando también sea capaz de asegurarse los dos partidos definitivos.