Disney vuelve a la TDT de la mano de RTVE

Por Julia Almazán Romero

RTVE y Disney han firmado un acuerdo para traer de vuelta la magia de Disney a la televisión en abierto. A partir del 31 de octubre, Clan incorporará un bloque diario de programación con los títulos más emblemáticos de Disney Junior, que se emitirá dos veces al día. De lunes a viernes, la cita será a las 7:40h y a las 16:30 horas, y los fines de semana a las 9:10h y 16:40h. Series como 'La casa de Mickey Mouse', 'Spidey y su superequipo', 'Superkitties' o 'Doctora Juguetes' formarán parte de esta nueva franja, pensada para el público en edad preescolar.

Desde Disney, Vincent Sourdeau, vicepresidente de Programación y Compras de Disney Channel Iberia, valoró la colaboración con RTVE: "Estamos encantados de hacer llegar nuestro universo de Disney Junior a Clan". Además, Sourdeau añade que este nuevo bloque dentro de su programación es una forma de reforzar el compromiso con el público más pequeño, ofreciendo contenidos de calidad que se combinan con entretenimiento y creatividad.

'La casa de Mickey Mouse' pertenecerá a la franja de Disney Junior en Clan

Por otro lado, el propio director de Televisión Española, Sergio Calderón, también celebró esta nueva etapa destacando que "en la televisión pública estamos viviendo un cambio de ciclo y, como dice nuestro claim actual, somos 'imparables'". Por su parte, Yago Fandiño, director de Contenidos Infantiles de RTVE, subrayó que "la llegada del bloque Disney Junior a Clan supone completar la mejor oferta preescolar en abierto de la televisión española", destacando el papel de Clan como un espacio seguro y gratuito para las familias.

'Doctora Juguetes', serie de Disney

Un nuevo capítulo para la televisión infantil española

Este movimiento llega apenas un año después de que, coincidiendo con el Día de Reyes. La compañía decidió centrarse en su plataforma de streaming Disney+, dejando atrás casi tres décadas de emisión. Sin embargo, Disney Junior continuó disponible en, que devuelve a la televisión pública los contenidos de la casa de Mickey Mouse.

Con esta alianza, RTVE y Disney refuerzan su papel como referentes en el compromiso con los contenidos infantiles y ese objetivo de conectar con los más pequeños. Además, la apuesta por la nostalgia de Clan no se queda ahí, pues este mismo mes, el canal ha celebrado el 20º aniversario de 'Pocoyó' con el estreno de una nueva temporada. La serie regresa con un diseño renovado y una nueva incorporación, Bea, la hermana pequeña, que promete conquistar a las nuevas generaciones. Con todo esto la televisión pública consolida su papel en la creación de espacios educativos y llenos de valores positivos para la infancia.