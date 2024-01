RTVE reitera su apoyo a la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2024

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El Festival de Eurovisión 2024 está bajo la sombra de una gran polémica, la participación de Israel en el certamen tras el estallido de la guerra con Palestina. De hecho, este tema también ha estado presente en la rueda de prensa que se ha llevado a cabo, el 30 de enero, con motivo de la celebración de la tercera edición del Benidorm Fest.

María Eizaguirre, responsable de RTVE

En esta rueda de prensa, María Eizaguirre ha sido la encargada de dar la respuesta: "Hace unos días, yo creo que(...) Se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTVE y la cadena, lógicamente, dice lo que tiene que decir donde toca y, a día de hoy,".

Con estas palabras, la responsable del grupo de comunicación remite al comunicado que lanzó la UER en diciembre de 2023: "La emisora pública israelí cumple con todas las normas de competencia. Junto con otras 36 emisoras, podrá participar en el concurso el próximo año. En este momento existe una actitud inclusiva hacia los participantes israelíes en las principales competiciones. El Festival de Eurovisión sigue siendo un evento apolítico que une a audiencias de todo el mundo".

La postura de Inés Hernand

Por otro lado, los presentadores del Benidorm Fest también estaban en esta rueda de prensa e Inés Hernand ha querido dejar clara su postura: "Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí y eso lo diré públicamente como Inés Hernand y no como RTVE. Yo no puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro".

"Está siendo una masacre, un genocidio y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en este sentido. Por supuesto, que participe en el festival cuando Rusia fue vetada el año pasado en similares circunstancias, pues hombre, deja entrever otras cuestiones que tienen que ver con el capital (...) No me importa decirlo públicamente porque los que asesinan son ellos, no yo", ha sentenciado la cómica, desatando los aplausos del resto de presentadores y no los de María Eizaguirre.