Sandra Golpe fue víctima de una agresión sexual cuando tenía 20 años

La periodista Sandra Golpe ha decidido contar por primera vez la agresión sexual que sufrió en el portal de su casa cuando apenas tenía 20 años. Lo ha hecho en el II Foro Talento con Mujeres Extraordinarias organizado por Onda Cero Mallorca; lugar en el que ha tenido el valor para afrontar públicamente este grave suceso que sin duda le ha marcado para siempre, tal y como ella misma ha confesado.

Sandra Golpe

Todo se produjo cuando Golpe trabajaba en el equipo de cierre de otro medio de comunicación, teniendo apenas 20 años. Evidentemente, por este turno de trabajo volvía a casa especialmente tarde de madrugada y en una de esas noches, "iba más despistada y al entrar en el portal, la puerta, que era antigua, no se cerró del todo y entró un señor dentro". "Yo pensé que era un vecino, así que le di las buenas noches pero no me respondió. Tuve una sensación muy rara pero como no conocía a todos los vecinos pensé que no sería nada. Pero cuando llegó el ascensor, el hombre me empujó, me tiró al suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y después me agredió sexualmente allí".

Afortunadamente, se escuchó un ruido que hizo que este hombre se asustase, "cortase con lo que me había atado, me pusiera de espaldas y desapareciese en la noche". En ese momento, y completamente impactada por lo que acababa de vivir, esta subió a su piso y sus compañeros la llevaron a la policía para denunciar lo que había ocurrido y posteriormente fueron con ella al hospital". Apenas dos días después de lo sucedido tuvo que presentar un informativo aunque evidentemente fue de todo menos sencillo esta reincorporación tan inmediata a su puesto de trabajo, al que fue "con la denuncia y el trauma bajo el brazo".

El agresor está en prisión

Golpe no dudó en pedirle a su jefa poder cambiar su turno para evitar volver tan tarde a casa tras lo que había sucedido y esta, lejos de intentar facilitarle las cosas, simplemente le dijo que los turnos de los próximos tres meses ya estaban cerrados y que pidiera a algún compañero cambiarle el turno. "Supongo que para llegar a un puesto como el suyo tienes que aparcar la sensibilidad porque todavía no lo entiendo", confiesa la periodista a día de hoy. Este miedo hizo que fuese diariamente y durante un año a su puesto de trabajo en taxi aunque tiempo después un compañero de trabajo sí pudo cambiarle su turno y además le acompañó a varias ruedas de reconocimiento donde pudo señalar quién había sido el hombre que la agredió sexualmente. Este sigue a día de hoy en prisión ya que ella no ha sido la única mujer a la que este agredió.