Drake, acusado de agresión sexual: "Me obligó a practicar sexo oral"

Numerosos escándalos sexuales han salpicado a algunas de las estrellas más populares del mundo del entretenimiento. Muchos de ellos intentan encubrirlo para mantener limpia su imagen, pero no siempre consiguen su cometido. Esta vez ha sido el rapero Drake el señalado pues, supuestamente, indemnizó a una joven a la que había agredido con 310.000 euros. Sin embargo, la presunta víctima ha decidido hacerlo público.

Drake, en la premiere de 'Euphoria'

Todo ocurrió durante la gira mundial del rapero Boy Meets, en junio de 2017. Drake actuaba esa noche en Manchester, concierto al que acudió Laquana Morris, una modelo que subió junto al cantante a su habitación. Fue entonces cuando el rapero, supuestamente forzó. "Drake me obligó a practicar sexo oral", confesaba Laquana cuando relató los hechos en el departamento de Policía de Manchester.

La cosa no quedo ahí y es que, al parecer, el productor de 'Euphoria' usó una taza para que la modelo escupiera dentro y, a continuación, tiró el escupitajo en la cara de ella mientras decía: "Quiero ver tu cara descolocada". Morris presentó una denuncia sobre lo ocurrido ese mismo mes en el Departamento de Policía de Manchester, que abrió una investigación.

Finalmente, llegaron a un acuerdo entre ambos y el cantante, además, salió absuelto por falta de pruebas. "El oficial que dirigía el caso, Simon France, se comunicó conmigo y me dijo que no era suficiente evidencia y que no se tomaría ninguna otra acción", afirma el investigador principal del caso, a través de un email que recoge un informe al que ha tenido acceso el medio británico The Blast.

Queja contra el abogado

En septiembre del 2018, fue Drake quien presentó una demanda contra Laquana. En ella aseguraba que la modelo le había amenazado con reclamos falsos de embarazo y violación, además de inventarse una relación sentimental con él. Finalmente, ambas partes llegaron a otro acuerdo. Ahora, Morris ha presentado una queja contra su abogado, pues asegura que fue él quien le pidió que no presentasen una demanda.