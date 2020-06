Justin Bieber, acusado de agresión sexual por dos mujeres

El foco se ha puesto sobre Justin Bieber. Dos publicaciones de dos mujeres diferentes han salido a la luz en Twitter, acusando al cantante de haberlas agredido sexualmente entre los años 2014 y 2015 en diferentes puntos de Estados Unidos. Desde que se hicieran públicas dichas afirmaciones, Allison Kaye, representante de Bieber, ha salido en su defensa negando una de las dos acusaciones.

Justin Bieber

El 20 de junio, una mujer llamada Danielle compartía en Twitter el episodio que sufrió, que tuvo lugar durante el mes de marzo de 2014 en Austin. "Mis amigos y yo estuvimos pasándonoslo bien toda la noche", explica. "Un hombre se nos acercó y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto, dijimos que sí". Danielle cuenta en su mensaje que los invitaron a todos a su habitación del hotel Four Seasons. "Justin me había dicho que no le contara nada a nadie o tendría serios problemas legales".

Sin embargo, la cosa fue a más y, según cuenta, Bieber le pidió que se metiera en la cama con él. "Ahí fue cuando me pregunté a mí misma cómo de normal era esto", escribe, alegando que el cantante la agredió sexualmente después de besarse, incluso aunque ella dejó claro que no quería ir "demasiado lejos". "Mi cuerpo estaba inconsciente. No quiero adentrarme en detalles de lo que ocurrió después", expresa Danielle. La representante del artista ha negado estas declaraciones, afirmando que, la noche en cuestión, Justin Bieber se encontraba en un Airbnb y que la siguiente estuvo en un hotel diferente. "Siento haber tardado tanto en responder, pero queríamos ser respetuosos y añadir la información real".

El relato de Kadi

Ese mismo día, otra mujer llamada Kadi aseguró que también había sido agredida sexualmente por el canadiense. En esta ocasión, Kadi revela que uno de sus guardaespaldas la invitó a su habitación del hotel después de un meet and greet en Nueva York. Según explica, había varias personas en dicha sala, como por ejemplo Kyle Massey, protagonista de 'Cory en la Casa Blanca'. Kadi y Bieber se liaron en un sofá y poco después este los habría encerrado en el baño, donde comenzaría a acariciar su cuerpo. "Le pedí que parara, le dije que no podía tener sexo con nadie antes del matrimonio", cuenta. Sin embargo, según indica, consiguió golpear al cantante en la entrepierna y salir de la habitación.