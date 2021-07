Sandra Oh más allá de 'Anatomía de Grey' y 'Killing Eve'

Para muchas personas Sandra Oh siempre será la eterna Cristina Yang de 'Anatomía de Grey', esa estricta cirujana con un peculiar sentido del humor que se convirtió en la mejor amiga de Meredith Grey. Sin embargo, probablemente, otras personas la recordarán como la implacable agente Eve Polastri de 'Killing Eve'. En lo que mucha gente coincidirá es en que se trata de una de las actrices mejor valorada de los últimos años. Así pues, nacida el 20 de julio de 1971 y de origen canadiense, la intérprete cuenta con un extenso currículum que abarca muchos más papeles de los popularmente conocidos, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Además, su destreza ante las cámaras ha sido reconocida en numerosas ocasiones con galardones como el Globo de oro a Mejor actriz.

Antes de llegar a este punto en el que ha logrado la fama y el reconocimiento por su trabajo, su carrera en el mundo de la interpretación comenzó en las tablas de los teatros hasta que pudo abrirse paso en el cine y en la televisión con papeles menores. De este modo, poco a poco fue ganando mayor peso con personajes de mayor relevancia, logrando convertirse en uno de los rostros más conocidos y mejor valorados de la industria audiovisual. Desde FormulaTV queremos repasar la trayectoria de Sandra Oh haciendo hincapié en los papeles más desconocidos de esta aclamada actriz.

1 Profesora en 'Popular'

Sandra Oh en 'Popular'

Las series protagonizadas por adolescentes se convirtieron en un clásico de los años noventa. Entre todas esas producciones que acaparaban la televisión se encontraba 'Popular', ficción ambientada en un instituto que mostraba las vidas de Sam (Carly Pope) y Brooke (Leslie Bibb), dos jóvenes que se detestan mutuamente pero que se ven obligados a compartir su día a día cuando descubren que sus padres se van a casar y van a formar una familia todos juntos. Entre todos esos líos de adolescentes, Sandra Oh interpretó el papel de una elegante profesora de humanidades que tenía que lidiar con el peculiar grupo de estudiantes. Su participación fue de forma recurrente y pudimos disfrutar de su personaje durante varios episodios.

2 Estrella porno en 'A dos metros bajo tierra'

Sandra Oh en 'A dos metros bajo tierra'

No hizo falta que pasara mucho tiempo desde su estreno allá por el año 2001 para que 'A dos metros bajo tierra' entrara directa en la lista de series míticas considerada por la crítica y los espectadores como la élite de la ficción televisiva. En concreto, sigue la historia de la familia Fisher, responsable de una funeraria y su éxito radica en la forma tan innovadora en la que trató la muerte sin ningún tipo de tabú, así como otros aspectos como la homosexualidad y la diversidad. Con el paso del tiempo todavía perdura en la mente de muchos, pero quizá lo que algunas personas no recuerden es que Sandra Oh tuvo la oportunidad de aparecer en esta clásica ficción. Para ser más exactos, interpretó a una estrella del porno en el quinto episodio de la primera temporada, donde apareció con una llamativa peluca rubia durante un funeral muy singular.

3 Detective Shelly Tran en 'La juez Amy'

Sandra Oh como la detective Shelly Tran en 'La juez Amy'

Desde el año 1999 y hasta 2005 se mantuvo en emisión la serie 'La juez Amy', un drama legal protagonizado por Amy Brenneman que muestra las andanzas de Amy Gray, una joven abogada que decide mudarse con su hija a su casa de la infancia tras separarse de su marido. La convivencia con su familia se mezcla con los casos legales en los que participa, uniendo ambos universos para dar forma a las tramas de la serie. En este contexto, Sandra Oh tuvo la oportunidad de participar interpretando a la detective Shelly Tran. Su trabajo en esta serie se prolongó durante tres episodios de la segunda temporada, apareciendo en los capítulos nueve, doce y diecinueve.

4 Rita Wu en 'Arli$$'

Sandra Oh como Rita Wu en 'Arli$$'

Tras interpretar a varios personajes recurrentes o episódicos, en el año 1996 Sandra Oh consiguió su primer papel principal en una serie de televisión. Ese logro se lo debe a 'Arli$$', una ficción original de HBO que muestra las aventuras y desventuras de Arliss (Robert Wuhl), un agente deportivo que se dedica en exclusiva a negociar y gestionar las carreras profesionales de algunos de los mejores deportistas profesionales de los Estados Unidos. Dentro de ese universo en el que el protagonista solo piensa en aumentar su margen de beneficio, aunque para ello también tenga que resolver los problemas personales de sus clientes, encontramos también a Rita Wu (Oh), la deslenguada y desobediente secretaria y asistente personal de Arliss.

5 Kathy en 'Shitty Boyfriends'

Sandra Oh como Kathy en 'Shitty Boyfriend'

En el año 2015 se estrenó la serie 'Shitty Boyfriends', una comedia que sigue la historia de Amanda (Melissa Hunter), una caricaturista muy talentosa y con un gran futuro por delante que está obsesionada con encontrar al hombre de sus sueños. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logra dar con el chico adecuado y sus citas son un continuo fracaso, por lo que lo único que puede hacer es aprender de cada uno de esos errores. En la vida de Amanda juega un papel importante Kathy, personaje que interpreta Sandra Oh durante varios episodios. Su rol es el de jefa despiadada con un peculiar sentido de la moda. Aunque se trata de un papel secundario y no tiene mucho tiempo en pantalla, no deja indiferente a nadie en cada una de las escenas en las que aparece.

6 Abby Tanaka en 'American Crime'

Sandra Oh como Abby Tanaka en 'American Crime'

La tercera entrega de la antología de 'American Crime' contó con la participación de Sandra Oh. Ambientada en un pequeño condado de Carolina del Norte, esta temporada la serie optó por una temática centrada en los derechos laborales e individuales y en las divisiones económicas que sufren los habitantes de dicha localidad. En concreto, Oh participó en varios episodios en los que interpretó a Abby Tanaka, una trabajadora social que dirige un centro de acogida para mujeres que sufren violencia doméstica y que ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Además, compartió escenas con actores como Felicity Huffman, Timothy Hutton, Lili Taylor o Regina King, entre otros.

7 Ji-Yoon Kim en 'The Chair'

Sandra Oh como Ji-Yoon Kim en 'The Chair'

A partir del 20 de agosto de 2021 Netflix pone a disposición de sus usuarios 'The Chair', una comedia dramática creada y escrita por la actriz Amanda Peet y en la que Sandra Oh defiende el papel protagonista. Ambientada en la ficticia universidad de Pembroke, la serie sigue las andanzas de Ji-Yoon Kim (Oh), la nueva directora del departamento de inglés. Conseguir ese cargo no ha sido nada fácil, de hecho, es la primera mujer en alcanzar ese importante puesto. De este modo, la ficción pone el foco de atención en los diferentes desafíos que la protagonista tiene que superar desde el primer momento en el que entra en la universidad. Entre otros, completan el elenco los intérpretes Jay Duplass, Holland Taylor, Nana Mensah, Bob Balaban, David Morse y Everly Carganilla.

8 Voz de muchos personajes de animación

Debbie Grayson de 'Invincible'

Si por algo destaca también Sandra Oh es por su trabajo como actriz de doblaje de personajes animados. Su labor en el mundo de la animación es muy extensa y en su currículum encontramos series como 'Los Proud', 'American Dragon: Jake Long', 'Phineas y Ferb', 'Padre Made in USA' o 'She-Ra y las princesas del poder', entre otras. Uno de sus últimos papeles en este tipo de producciones ha sido en 'Invincible', producción original de Amazon Prime Video que se encuentra disponible en dicha plataforma desde marzo de 2021 y en la que ha puesto voz a Debbie Grayson, la madre del personaje protagonista.