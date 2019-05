Sara Carbonero, operada de un cáncer de ovario

La familia deportiva del futbolista Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero ha vuelto a la actualidad tras pasar menos de un mes desde el sonado infarto del portero, y de nuevo, vuelve a ser por una enfermedad que ha atacado a uno de los miembros principales de la pareja.

Sara Carbonero

Según ha explicado la expresentadora de los Deportes de Mediaset, ha sido intervenida recientemente debido a un cáncer que se le detectó en el ovario, afirmando que "hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

La joven ha continuado con su texto, siendo muy optimista, y ha escrito que "estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia".

Su trabajo actual en Mediaset

La periodista hacía tiempo que no ejercía su profesión en el grupo de comunicación que la tenía contratada, Mediaset España, después del traslado de su marido a Oporto, y tras varios años de excedencia, hacía unos meses que volvía como colaboradora de Deportes Cuatro para realizar entrevistas a diferentes deportistas de distintas disciplinas.

La joven declaró en su momento que "estoy muy contenta por incorporarme de nuevo al equipo de 'Deportes Cuatro' y recuperar una sección que ya tuve la suerte de hacer en el año 2011. Vamos a buscar historias emotivas y de superación personal además de entrevistas pegadas a la actualidad con deportistas de élite".