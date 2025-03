'Separación' renueva por una tercera temporada en Apple TV+

Por Alejandro Rodera |

Lumon no cerrará sus puertas. La inquietante empresa que ha envuelto en tantos misterios a los protagonistas de 'Separación' será explorada en una tercera temporada, como ha comunicado oficialmente Apple. El anuncio coincide con el estreno del décimo y último episodio de la segunda entrega, titulado 'Cold Harbor', que ha puesto la guinda a un pastel repleto de interrogantes sin resolver.

Teniendo en cuenta el rendimiento de esta segunda tanda, que ha alzado a la serie a ser la más vista en la historia de la plataforma, cabía esperar que el equipo creativo recibiera luz verde para sacar adelante nuevos episodios. Al frente de la continuación seguirán los principales referentes del proyecto, el creador Dan Erickson y el director y productor ejecutivo Ben Stiller, que se han mostrado entusiasmados con su siguiente desafío profesional: prolongar uno de los títulos más aclamados de los últimos años.

Britt Lower en 'Separación'

"Hacer 'Separación' ha sido una de las experiencias creativas más emocionantes de las que he formado parte. Aunque no guardo recuerdos al respecto, me han dicho que hacer la tercera temporada será igual de disfrutable, aunque cualquier recuerdo de esos eventos futuros será eliminado para siempre de mi memoria también", bromea Stiller, jugando con la idea central de la serie de la separación absoluta entre los personajes dentro y fuera del entorno laboral.

"La idea de poder hacer más 'Separación' con el mejor reparto y el mejor equipo de la Tierra me emociona más que todas las trampas para dedos del mundo juntas", añade Erickson, secundado por Matt Cherniss, responsable de Programación de Apple TV+: "Lo que Ben, Dan, Adam y el talentoso reparto y equipo de 'Separación' han llevado a la pantalla es algo innegablemente mágico. Estamos orgullosos de ser el hogar de esta brillante serie y tenemos ganas de que el público experimente lo que está por venir en la tercera temporada".

¿Cuándo llegará?

La calurosa acogida de la primera temporada de 'Separación' fue seguida por una extensísima espera. Las huelgas y las dificultades propias de un proyecto de esta escala provocaron que el público tuviera que aguardar tres años hasta reencontrarse con Mark, Helly y compañía. Entonces, ¿qué pasará con la tercera entrega? En una entrevista concedida al podcast 'New Heights', Stiller ha asegurado que la idea es evitar repetir plazos: "No, no es el plan [tener que esperar lo mismo]. Anunciaremos nuestro plan dentro de muy poco, pero no será así".