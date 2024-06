La serie de 'Harry Potter' será original de HBO tras el último viraje en la estrategia de Max

Por Alejandro Rodera |

HBO Max ha eliminado a HBO de su nombre para asentarse como Max, pero eso no significa que la cadena de pago no vaya a tener una ascendencia mayúscula en la plataforma de streaming. A día de hoy, algunos de los títulos que mayor calado tienen en la plataforma, como 'La Casa del Dragón', 'The Last of Us' o 'Euphoria', proceden precisamente del hogar de 'Los Soprano' y 'The Wire', por lo que Warner Bros. Discovery se ha decantado por aprovechar el prestigio de esa marca de cara a futuros lanzamientos que, en primera instancia, se habían anunciado como Max Originals.

Colin Farrell en 'El Pingüino'

Hasta ahora, el criterio para asignar la etiqueta de Max Original parecía bastante arbitrario, ya que títulos como ' Tokyo Vice ', ' Hacks ' o ' El Pingüino ' podrían haber encajado en el molde de HBO, pero. Sin embargo, el gigante del entretenimiento ha terminado por ceder a la innegable realidad de que HBO es su mayor activo televisivo. Como informa Variety,. Entre esas producciones se encuentran 'Welcome to Derry', la precuela de 'It'; la recién confirmada 'Lanterns', que expandirá el Universo de DC; y la esperada serie de ' Harry Potter '.

"Sentíamos que teníamos que delimitar entre lo que es una serie de HBO y una de Max. La idea de utilizar las propiedades intelectuales de Warner Bros. como frontera parecía lo correcto, al menos nos daba un camino a seguir. Pero a medida que empezamos a producir esas series, empleamos los mismos métodos y enfoques con los que encararíamos una serie de HBO. En muchos casos, han estado implicados talentos de series de HBO", ha explicado Casey Bloys, CEO de Contenido de HBO y Max. "La idea de la delimitación empezó a sentirse innecesaria. En plan, ¿por qué estamos haciendo esto? Así que les vamos a llamar como lo que son: series de HBO".

Punto de inflexión

La nueva estrategia se aplicará a los títulos que debuten a partir de 2025, así que 'El Pingüino' y 'Dune: Prophecy', que llegarán en otoño, seguirán siendo Max Originals porque ya es demasiado tarde para revertir su etiquetado. Mientras tanto, en el apartado de comedia no está tan claro cuál será el procedimiento, ya que la diferenciación por presupuestos es más espinosa, mientras que en lo que respecta al drama cabe esperar que todos los proyectos de gran escala recaigan en HBO.

Aun así, los Max Originals no se extinguirán, ya que bajo ese paraguas se situarán ficciones como el drama médico 'The Pitt' o el thriller 'Duster', que tienen un estilo más similar al de las networks tradicionales. "El presupuesto de producción te permite hacer más episodios. Hay episodios autoconclusivos, que no es algo que normalmente se pueda ver en HBO", matiza Bloys, que, por otro lado, reconoce que la imagen de marca de HBO está mucho más asentada que la de Max: "Para series que sean grandes y cinematográficas, el público asumirá que proceden de HBO. Simplemente nos apoyaremos en esa idea".

En cualquier caso, para el público español este cambio no supondrá una gran diferencia, ya que seguiremos viendo todas las series a través de Max, independientemente del logo con el que sean importadas, pero donde sí se notará será en Estados Unidos. Al saltar a HBO, una cadena de pago, todas estas series se verán también en emisión lineal, así que el calendario de lanzamientos estará más cargado de lo habitual.