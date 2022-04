Amazon se ha hecho con multitud de activos intelectuales tras adquirir Metro-Goldwyn-Mayer. El acuerdo, que se cerró en marzo por 8.500 millones de dólares, supone un gran impulso para el catálogo de Prime Video que, además de nutrirse de producciones originales, irá incorporando los millares de títulos de MGM. Entre esa amalgama de cintas y series, destaca especialmente la franquicia James Bond, que ya tiene fecha de llegada a la plataforma.

Daniel Craig en "Sin tiempo para morir"

El 1 de mayo ha sido el día elegido para lanzar el amplio abanico de películas del agente británico. Así pues, en apenas dos semanas los suscriptores de Prime Video podrán acceder a la saga completa, desde los tiempos de Sean Connery hasta la más reciente pentalogía liderada por Daniel Craig. Entre medias, también tuvieron incidencia George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan, que encarnaron a Bond en diferentes etapas.

Dentro de ese repertorio que se extiende a lo largo de más de medio siglo, destaca el debut en el servicio de Amazon de "Sin tiempo para morir", que amasó 774 millones de dólares en 2021 y que supuso el cierre de la era de Craig. De aquí en adelante, le tocará a otro actor tomar las riendas de esta franquicia, de la cual podremos disfrutar al completo en un mismo lugar. Además, también se ofrecerán documentales como 'Bond Girls Are Forever' o 'Everything or Nothing'.

Conviértete en Bond

La unión de fuerzas entre Amazon y MGM plantea un horizonte repleto de posibilidades para la saga, aunque la primera colaboración que veremos entre ambas partes no tendrá nada que ver el terreno de la ficción. Como adelantó Variety, los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, ligados estrechamente a la marca Bond, están preparando '007's Road to a Million', un programa en el que varios concursantes se disputarán un premio de un millón de libras. El rodaje, que arrancará este año, se desplegará en localizaciones icónicas de la saga y llevará al límite la inteligencia y el físico de los participantes con pruebas desperdigadas por todo el mundo.