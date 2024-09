SkyShowtime también exprime el impactante caso de Daniel Sancho con la serie 'Receta para un asesinato'

Por Alejandro Burrueco Marín |

SkyShowtime ha presentado una larga lista de novedades que llegarán pronto a la plataforma entre las que se encuentra una gran contraoferta a 'El caso Sancho' de Max. Se trata de 'Receta para un asesinato', una serie documental original de la plataforma en la que también apostarán por contar cómo fue el asesinato del cirujano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia.

Más estrenos de SkyShowtime

Max ya se atrevió a llevar a lo audiovisual la trama que lleva acaparando titulares desde el verano del 2023 e, el padre del recién condenado. Por el momento, SkyShowtime tan solo ha adelantado que, que dirigió '11M' en Netflix. Su fecha de estreno todavía se desconoce, pero tendrá que competir con las próximas entregas de 'El caso Sancho'.

La serie documental de Sancho no será la única gran apuesta de la plataforma, ya que también estrenarán 'Yellowstone, The Madison', del universo 'Yellowstone' y en la misma línea la segunda temporada de su precuela '1923'. Otros de los aterrizajes serán la tercera temporada de 'Star Trek: Strange New Worlds' o la precuela 'Dexter: Original Sin' y la secuela 'Dexter: Resurrection', que rescatarán al protagonista de 'Dexter' en distintas etapas de su vida.

Manteniendo el interés por las series de crímenes basados en hechos reales, 'Happy Face' relatará la historia de Melissa Moore con Dennis Quaid poniéndose en la piel del asesino. El thriller político 'La Agencia' producido por George Clooney o la serie 'Lockerbie: A Search for Truth' también se unen a la lista de novedades. Por último, 'Mamen Mayo', con Silvia Abril al frente, debutará como la primera serie original española de la plataforma y le seguirá 'Matices', con Maxi Iglesias y Elsa Pataky.