SkyShowtime anuncia dos Originals españoles y numerosas novedades internacionales

SkyShowtime se reforzará en los próximos meses con múltiples novedades locales e internacionales. Tras rescatar 'Por H o por B' y lanzar otras propuestas como 'Las invisibles' o 'Mentiras pasajeras', el catálogo de Originals españoles, ya sean adquiridos o desarrollados expresamente para la plataforma, se expandirá con dos títulos muy dispares entre sí.

'Las pelotaris 1926'

En primer lugar llegará ' Las pelotaris 1926 ', la producción de The Mediapro Studio que vio la luz el 10 de marzo de 2023 en América Latina y Estados Unidos de la mano de ViX+. Desde entonces,, pero SkyShowtime ha entrado en escena para confirmar que se ha hecho con ella y que la estrenará el. De este modo, el drama de época, protagonizado por Claudia Salas Zuria Vega como pelotaris emergentes en los años veinte, se asegura un espacio en el catálogo del servicio digital.

La otra serie española que aterrizará en SkyShowtime con la etiqueta de Original, aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento ni se ha desvelado el equipo creativo detrás de ella, será 'Mamen Mayo', una comedia negra que también tendrá mucho de drama familiar. Recurriendo al formato del falso documental, podremos ver las peripecias del personaje titular, Mamen Mayo, una mediadora de herencias que, junto a su equipo, trata de resolver conflictos entre familias que se han enfrentado tras la muerte de algún ser querido por el reparto de su patrimonio.

Lo que está por venir

El acento español no solo lo pondrán esas dos series, ya que también se ha anunciado la adquisición de cinco ficciones televisivas y cincuenta películas, entre las cuales se encontrarán producciones de Atresmedia y Mediaset, como 'Palmeras en la nieve', 'El barco', 'El desconocido', 'Celda 211', 'El Príncipe' y 'Ocho apellidos vascos'. No obstante, el foco se ha puesto principalmente sobre los proyectos propios, entre los cuales también estarán los documentales 'Schmeichel', centrado en el portero de fútbol Peter Schmeichel, y 'Klitschko: More Than a Fight', en el que Kevin Macdonald indagará en la figura del boxeador Vitali Klitschko.

Volviendo a la ficción, se ha recordado que en el futuro cercano llegarán las segundas temporadas de 'Frasier', 'Poker Face', 'Tulsa King', 'Funny Woman' y 'Lioness', así como los episodios restantes de la quinta entrega de 'Yellowstone'. Además, se han resaltado cuatro novedades internacionales: el thriller polaco 'Sleboda', basado en las novelas de Malgorzata Fugiel-Kuzmińska y Michal Kuzmiński; el drama 'Landman', de Taylor Sheridan, que enfrenta en su elenco a Billy Bob Thornton, Demi Moore o Jon Hamm; la nueva versión de 'El día del Chacal', encabezada por Eddie Redmayne y Úrsula Corberó; y el spin-off de 'Ray Donovan', 'The Donovans', que tiene detrás a Ronan Bennett ('Top Boy') y Guy Ritchie.

En cuanto a los lanzamientos cinematográficos, aportados por Paramount y Universal, se sucederán proyectos tan recientes como 'Bob Marley: One Love' (6 de agosto), 'Chicas malas' (26 de junio), 'Migración: Un viaje patas arriba' (24 de julio) y 'Los que se quedan', ganadora de un premio Oscar, cuya fecha de estreno aún no ha sido desvelada.