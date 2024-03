'Mary & George' reescribe la historia en SkyShowtime a base de sexo e ingenio

Por Alejandro Rodera |

Gran Bretaña. Comienzos del siglo XVII. El rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, James para los amigos, ya está consolidado en el trono, al cual accedió con tan solo un año tras la abdicación de su madre, María I de Escocia. Acerca de su reinado, que casi se truncó con la conspiración de la pólvora en 1605, se puede profundizar hojeando libros de historia, pero lo que probablemente no descubras ahí sea su cara más íntima, aquella que compartió apasionadamente con hombres como George Villiers.

SkyShowtime cubre ese vacío a partir del 8 de marzo con ' Mary & George ',en la piel de una madre y un hijo con una misión en la vida:. Moore encarna a Mary Villiers, una madre de familia que rápidamente detectó el potencial de su segundo hijo, George, para llegar hasta la corte. Con ese objetivo en mente,

"En la universidad me enseñaron a mirar la historia de otra forma", destaca Liza Marshall, productora ejecutiva y promotora inicial del proyecto, en un pase especial al que FormulaTV tuvo el placer de asistir en Londres, arropados por los lienzos de Rubens que cubrían la histórica Banqueting House de Whitehall. Siglos antes, en aquel edificio, que formaba parte de la residencia principal de los reyes ingleses, el propio George se ganó el mote de "hombre más apuesto de Inglaterra" frente a un fascinado James, que le aceptó en su corte y en su vida privada.

Esa relación fue explorada por el autor Benjamin Woolley en 'The King's Assassin: The Fatal Affair of George Villiers and James I', un libro que teorizaba sobre el fin de los días de James, pero que también prestaba especial atención a su identidad sexual (no tan) oculta bajo su matrimonio con Ana de Dinamarca. Impactada por el enfoque de Woodley, Marshall decidió sacar adelante una adaptación que ha desembocado en una serie mordaz y sensual, que además abraza un oscuro sentido del humor. "Desde los guiones se transmitían unas sensaciones muy contemporáneas. Fue muy fácil hacerla divertida", apunta el director Oliver Hermanus.

El favorito

"Cuando conocemos a George es un joven muy frágil y sensible, y luego se transforma en algo bastante diferente", reflexiona Galitzine, cuya vocación monárquica también ha quedado reflejada en 'Cenicienta' y 'Rojo, blanco y sangre azul'. La evolución a la que apunta el actor no tarda en producirse, ya que su madre no le deja hundirse en la miseria en la que está colgado, literalmente, al comienzo. En un paradójico acto de generosidad y egoísmo, Mary invierte en él todos sus esfuerzos y ambiciones para sacarles adelante. "Hay un amor auténtico entre George y su madre, pero también tiene un componente brutal y él tiene que endurecerse en algunos aspectos", añade Galitzine.

"Ve en George a una suerte de representación de sí misma. Lo que podría haber alcanzado si hubiera sido un hombre", apuntala Moore, cuyo currículum televisivo, en el que aparecen 'Rockefeller Plaza' o la reciente 'La historia de Lisey', es más bien escaso. Entonces, ¿por qué se embarcó en la aventura de 'Mary & George'? "Lo primero que me atrajo fue el guion, la manera en la que David le dio vida a Mary sobre el papel. Era muy emocionante y diferente a cualquier otra cosa que haya hecho".

Sin embargo, la actriz ganadora del Oscar por 'Siempre Alice' no pudo aferrarse a demasiadas referencias históricas para meterse en la piel de Mary, aunque ese flagrante olvido no hizo más que motivarla. "Era una persona sin autonomía y cuya vida personal estaba limitada a los hombres con los que se casó y sus hijos, pero pese a eso logró prosperar. Y, aun así, ha sido olvidada por la historia en gran medida. Se la tachaba de bruja, pero ¿lo era de verdad? No lo creo. Alguien con tal motivación y con tantos logros... es extraordinaria, pero no se sabe nada de ella".

"Es una persona increíble, pero hay muchos espacios vacíos en su historia, así que hemos tenido que completar algunas cosas", aporta el creador, DC Moore, que en 'Mary & George' aplica el ácido y crudo tono que ya manejó en 'Killing Eve' y que aquí la lleva a jugar en la liga de 'The Great'. "La serie tiene una energía muy punk, muy atrevida", defiende Julianne Moore. Y dentro de ese atrevimiento juega un papel importante la explícita y desacomplejada representación del sexo.

Amor (e interés) verdadero

La otra relación determinante de George, aparte de ese retorcido nexo con su madre, es la establecida con James. Entre ambos se forja una conexión cimentada sobre lo sexual, pero también sobre lo emocional y a partir de un claro interés por parte de los Villiers por asentarse cerca del trono. "Hay sexualidad en la serie, pero no solo trata de eso. También hay un componente de cariño entre James y George", afirma Tony Curran, todo un veterano de la industria, que se encarga de interpretar al monarca. "Creo que realmente se preocupaba por George, como aseguraba en su correspondencia".

Por tanto, no es sexo todo lo que reluce, aunque sí es un elemento importante que ha contado con el respaldo de todos los protagonistas. "Julianne siempre ha sido un apoyo, y Nick y Tony nos ayudaron a no tener miedo a la hora de abordar el sexo, no solo desde el punto de vista físico, sino por la libertad de los personajes. Me encanta que ningún personaje de la serie se sienta inhibido y eso conduce a los descubrimientos sexuales de Mary y George. Por su parte, el rey ya se encuentra muy cómodo a su manera cuando le presentamos", comenta Hermanus.

Y el resultado de ese ambiente de liberación es un delicioso ejercicio de reescritura de la historia. "Creo que el hecho de que James mantuvo relaciones muy intensas con hombres realmente no se ha investigado demasiado. Además, las fuentes coetáneas describían a Mary Villiers como una bruja maligna, y apenas hay información sobre ella, pero alberga una historia genuina, ya que pasó de la absoluta nada a ser la mujer más poderosa en la corte de James. Pero la historia ha sido escrita por hombres, así que una mujer no suele estar en el epicentro", sentencia una Marshall que, al igual que los Villiers, ha cumplido con su objetivo: salirse del carril habitual de los dramas de época y, al evitar el ese cauce, brindarnos una serie que devoraremos ferozmente.