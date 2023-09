Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La casa de 'Gran Hermano VIP' abrirá sus puertas el 14 de septiembre para recibir a los famosos que se atrevan a entrar al reality. Telecinco, cadena en la que se va a emitir el programa, comenzó a anunciar el martes 5 de septiembre a las personas que irán a la casa más famosa de la televisión. El programa presentado por Marta Flich y Ion Aramendi contará con Sol Macaluso como primera concursante oficial.

Sol Macaluso de colaboradora en Telecinco

La periodista argentina, que se ha dado a conocer tras el estallido de la guerra de Ucrania y Rusia, ha decidido entrar en 'GH VIP 8' y probar suerte en un terreno ajeno al de las corresponsalías en el que ha destacado hasta ahora. Esta decisión no ha sentado bien a algunos,como para entrar en el reality de Telecinco.

Sol Macaluso no se ha quedado callada y ha querido responder a todos lo que han criticado su fichaje por 'Gran Hermano VIP 8' a través de Twitter (o mejor dicho, X): "Que si soy VIP o no soy VIP, que si me cargo mi carrera por elegir entrar a un reality, que por qué contratan extranjeros si estamos en España, que si el tuit de 2016". Además, la reportera de Buenos Aires sentenciaba en el tuit: "¡LADRAN SANCHO!".

Las palabras de la propia Sol Macaluso la persiguen

Este 2023 la periodista ha decidido adentrarse en la casa de 'GH VIP 8', sin embargo, en mayo de 2016 no le parecía tan buena idea debido a que escribía en sus redes: "El día que tenga hijos, por favor, que no me salgan tan tarados como para desear ir a 'Gran Hermano'. Amén". Han sido muchas personas las que han recuperado la publicación de Macaluso después de su fichaje. La periodista ha terminado borrando el mensaje y explicando que: " Las opiniones se ven modificadas según las experiencias que vamos viviendo".