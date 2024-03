Por Mario de Hipólito de Sande |

En el capítulo del 19 de marzo de 'Sueños de libertad', la decisión final de María de volver a Jaca ha acabado descontrolado a toda la familia De la Reina, pero en concreto a Damián, que por su parte, aconsejó a su hijo luchar hasta el final por su relación. Tasio por fin le ha devuelto todo el dinero que le debía a Carmen, y a Luis se le han complicado las cosas para fichar por Floralia debido al plan que Gema está llevando a cabo para impedirlo.

Escena 'Sueños de libertad' episodio 19

¿Qué pasará el miércoles?

Por otro lado,por culpa de Joaquín, incitado por Jesús, pero a pesar de esto, no pretendía volver a la fábrica. Además,, quien decidió no contar la verdad del todo. Por su parte,. En suma, ha llegado tarde al trabajo tras haber sido obstaculizada por Jesús, de manera que Luz se ha agobiado y ha pasado un mal rato. Es por esto que la doctora le ha pedido a su empleada que dé un paso al frente, que le ha otorgado una disculpa no del todo sincera de Jesús.

El miércoles 20 de marzo, se emite a las 15:45 horas en Antena 3 el episodio 19 de 'Sueños de libertad'. En esta nueva entrega, Gema se irá haciendo a la idea de su destino de sirvienta, aunque hará ver que se resigna a ello. Mientras tanto, Fina se hará valer ante Marta, a quien le resulta complicado ocultar sus sentimientos. Begoña se sentirá especialmente a gusto con Andrés, ya que se siente incómoda con Jesús por su salida de tono.

Por su lado, tanto Digna como Damián tendrán que aceptar el amargo trago de que Luis no quiera volver a la fábrica. Tasio le romperá el corazón a Claudia, quien lo pasará muy mal, y mientras seguirá intentando acercarse a Carmen. Por último, Luz será consciente de que su gran secreto podría ser un peligro para la relación que más le importa en este momento.