Por Redacción |

En el episodio de este lunes de 'Sueños de libertad' hemos sido testigos de cómo las sospechas de Begoña respecto a Jesús no paran de crecer. Además, Andrés la ha tenido que ayudar con su brazalete, el cual pensaba intercambiar por dinero a un prestamista justo antes de que se lo robaran. Esto ha disparado la duda de él sobre su cuñada, dado que no entiende para qué necesita el dinero.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

Por otro lado,. Por eso, propuso hacer una cena en casa en honor a él, también con miembros de la familia. No obstante, Jesús se opuso por completo a que eso se llevara a cabo. Por otro lado,, dado que estaba harta de los feos de él y de que la dejara plantara el día anterior.

En el episodio 13 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 12 de marzo, Begoña terminará confesándole a Andrés lo que ocurre con su tía. Además, Jesús le contará a su esposa que no quiere compartir mesa con sus primos porque su tío Gervasio se quitó la rama, entonces considera que sus primos no son gente a la que tener cerca. Respecto a Damián, la tensión con Digna echará chispas, y es que estarán a punto de besarse. En suma, el patriarca de la Reina, le insinuará que ella podría ser la mujer de la casa, pero Digna no se ve como tal.

En la esperada cena de celebración, Gema verá truncada su ilusión de sentarse en la misma mesa que su familia rica, pues Jesús hará lo posible para que esto no ocurra reclamando a su marido para preparar un pedido urgente en la fábrica. En dicha cena, en la que no están ni Gema ni Joaquín ni Jesús, Luis recibirá la sorpresa de Luz. El Merino se enfrentará a Jesús cuando este aparezca borracho en la celebración.