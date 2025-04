'Sueños de libertad' abroncará a Andrés y Begoña y vivirá la llegada del aspirante a chófer

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha dado el pistoletazo de salida al mes de abril con su episodio 278, en el que Julia ha intercedido por Manuela para que no sea despedida. Pelayo le ha desvelado a Marta la razón por la que no podría volver con Darío bajo ninguna circunstancia. Por su parte, Begoña ha tomado finalmente la decisión pertinente con respecto al futuro laboral de Manuela, aunque también se ha visto inmersa en un momento comprometido al descubrir Damián a Andrés saliendo de su habitación.

Don Pedro ha avisado a Tasio de que le acompañaría a la trascendental reunión con los americanos, intensificando así su doble juego con los Merino. Mientras tanto, Irene se ha visto sorprendida al toparse con Digna ayudando a Luis en el laboratorio. Manuela ha intentado que María cambie de parecer con respecto a Begoña, pero su interlocutora ha sido incapaz de aceptar la bondad de su némesis. Por último, Marta le ha explicado a Fina quién es realmente Darío y Gema ha lanzado al aire una idea para ayudar a Carmen.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', que verá la luz el miércoles 2 de abril en la sobremesa de Antena 3, Andrés y Begoña se llevarán una severa bronca por parte de Damián por lo sucedido en la noche previa. En paralelo, se producirá la irrupción de Raúl, el aspirante a ocupar el puesto de chófer, y su desparpajo natural no pasará desapercibido, sobre todo para Claudia. No obstante, Damián y Manuela no tendrán la misma opinión con respecto al candidato tras entrevistarle.

Luis y Joaquín tratarán de convencer a Digna de que debe celebrar su cumpleaños, mientras que Marta se enterará de la reunión a la que han acudido Tasio y don Pedro. En el apartado amoroso, Fermín e Irene tendrán una discusión relacionada con los intentos del doctor por contactar con su hijo. A su vez, Pelayo le confesará a Darío que su matrimonio con Marta es una tapadera. Y en último lugar, don Pedro decidirá qué hacer con el proyecto de Carmen y, además, empezará a forjar una alianza con María.