'Sueños de libertad' interrogará a Damián y Fina intentará consolar a Marta

'Sueños de libertad' ha cambiado su rumbo al sacar de su particular ecuación a Jesús, el gran villano, que ha perdido la vida tras protagonizar un forcejeo con Digna. Una vez superado ese giro, el público ha comprobado las consecuencias de una muerte tan trascendente en el episodio emitido el jueves 20 de marzo, durante el cual Digna no ha sabido cómo lidiar con lo sucedido y mucho menos enfrentarse a su familia.

Quien ha encontrado el cadáver del De la Reina ha sido una trabajadora de la fábrica, por lo que la noticia de su deceso no ha tardado en propagarse por la colonia. En paralelo, el resto de tramas no han frenado en seco, ya que los recién casados Pelayo y Marta han mostrado sus divergencias con una fuerte discusión, provocada por el encuentro entre ella y Fina en la noche de bodas. Por su parte, Pedro e Irene se han preocupado por las pesquisas de la Guardia Civil, aunque ha sido Andrés quien ha movido ficha al pedirle a Begoña que no le cuente la verdad a los agentes.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el viernes 21 de marzo en la sobremesa de Antena 3, Begoña se sincerará con Luz, a quien le expresará sus abundantes preocupaciones. Ante esas dificultades, Andrés intentará proteger a su amada ante la Guardia Civil, que seguirá de cerca el chocante caso de la muerte de Jesús. Mientras tanto, Tasio intentará acercarse a Damián en estos tiempos difíciles, pero él no se mostrará muy receptivo.

El sargento Pontón centrará sus esfuerzos en interrogar a Damián, por lo que Manuela le ofrecerá todo su apoyo. A su vez, Fina consolará a Marta, lo cual no le hará ninguna gracia a un Pelayo que, cada vez más inseguro, marcará territorio delante de su esposa. Además, Manuela se extrañará al apreciar las muestras de cariño entre ambas mujeres. Por último, Luis y Luz le desvelarán a Joaquín la enfermedad que padece su hermano.