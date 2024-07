Por Redacción |

Begoña lo está pasando muy mal en 'Sueños de libertad' a raíz de la muerte de su madre. Por eso mismo, se ha tenido que refugiar en las pastillas para hacer frente al funeral. Además, Andrés ha ido a consolarla, situación que ha sido pillada por María. Siguiendo con la familia, Marta se ha desahogado con Fina sobre todo lo que está ocurriendo relativo a Patricia Lambert y ha aprovechado la situación para alabar a Isabel. En suma, Marta sigue sin saber nada sobre la enfermedad de Jaime.

'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

Luis y Joaquín han conseguido descubrir cuál era el proyecto que su padre tenía con Mario, mientras que. En cuanto a la trama de Valentín, las sospechas de Andrés han aumentado al enterarse de que Damián era conocedor de la búsqueda de su primo. En la colonia, Tasio ha cubierto a su nuevo compañero para que no tuviera problemas con Joaquín, y eso que no le cae en gracias., que cada vez es más evidente.

En el episodio 113 de 'Sueños de libertad', que se emite el jueves 1 de agosto, María correrá a contarle a Jesús que ha descubierto a Andrés y a Begoña a punto de besarse. Entre tanto, los dos enamorados estarán preocupados con lo que sucede relativo a Valentín. Begoña sabe la verdad y se enterará de que Digna recibió el acta de defunción de su hijo. Por su parte, Andrés amenazará a Jesús y Damián con investigar la muerte de su primo, mientras que Digna someterá a un tercer grado a Jesús por este tema.

El embarazo de Claudia cada vez es más difícil de ocultar, pero ahí estarán Carmen y Fina para ayudarla. Además, esta última sacará la parte sensible de Marta con un regalo que le ha aconsejado Isabel. El proyecto del balneario que se está llevando a cabo no le hace mucha gracia a Luis, que no quiere ser parte de él. Por otro lado, Íñigo le revelará a Tasio el origen de su dinero y don Agustín se sentirá inseguro al ver cómo Mateo se está convirtiendo en un cura muy popular en la colonia.