Por Alejandro Burrueco Marín |

Begoña y Andrés no han podido ocultar su decepción en el capítulo 171 de 'Sueños de libertad' al saber que Damián y Digna han decidido no denunciar a Jesús. A su vez, don Pedro ha dado un ultimátum al De la Reina provocado por los rumores de Begoña que han empezado a correr por Toledo gracias a doña Elvira. Marta se ha dejado aconsejar por Isidro, que no quiere que acabe siendo como su padre y su hermano.

Capítulo 172 de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

, así que ha cambiado su opinión sobre el anuncio de la relación de correspondencia. Tras el duelo por el atrevimiento de Jacinto con Carmen, el dependiente y Tasio se han disculpado.. Por último, Begoña ha decidido que solo regresará a la casa grande en el caso de que Jesús traiga a Julia de vuelta.

Luis desvelará a los Merino lo que ha descubierto sobre Julia en el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 24 de octubre. Marta y Fina intentarán que la situación con Isidro se normalice y Damián, que se sentirá desplazado, buscará recuperar el afecto de su hija. Por otro lado, las obras de la casa cuna darán comienzo.

En cuanto a Tasio, le dará una oportunidad como operario a Mateo, que conocerá a Alberto, otro operario nuevo con el que trabaja. Entre las amigas conversarán sobre lo que supuso para Carmen el beso que le dio Jacinto. En otro orden de cosas, los esfuerzos de Damián por arreglar sus errores no serán suficientes para ablandar a Digna. Volviendo a Julia, Jesús chantajeará a Begoña con el regreso de la niña.