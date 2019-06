'Supervivientes 2019': Dakota y Fabio vuelven a protagonizar una violenta discusión

La salida de Violeta de 'Supervivientes 2019' no ha evitado que Dakota siga protagonizando momentos de extrema tensión en el concurso. Ahora, más sola que nunca tras la separación de Mahi y Oto, Dakota lleva cargando contra Fabio toda su ira en los últimos días. La última bronca, una de las más tensas de la edición, ha surgido tras producirse varias dificultades a la hora de pescar.

Fabio y Dakota se enfrentan por enésima vez

Tras perder uno de los anzuelos, el grupo ha tenido muy complicado salir al mar en busca de alimento. Fue entonces cuando Dakota mostró su intención de pescar y Fabio intentó encontrar una solución que no gustó demasiado a la concursante. Los concursantes comenzaron una discusión en la que Fabio terminó acusando a su compañera de "tratar muy mal" a las personas.

Dakota mandó a "tomar por c*lo" al argentino y le advirtió de que sería expulsado el próximo jueves. Fabio contraatacó asegurando que, de ser así, se marcharía "con la cabeza bien alta sin haber ofendido a nadie", lo que encendió aún más a la "hermana mayor": "Métete la lengua en el culo. Que no te sacan ningún vídeo si no es con Violeta. No me toques los coj*nes, que tengo para ti y para quien venga detrás", aseguró.

Amenazas y desencuentro entre Oriana y el padre de Dakota

La actitud de Dakota llevó a Fabio a preguntarle, de modo amenazante, si le quería pegar: "¿Qué me quieres provocar? Pues no me vas a provocar, fantasma", saltó la joven. Más tarde, y gracias a la intervención de Omar y Albert, los concursantes solucionaron sus conflictos, pero en el plató de 'Tierra de Nadie' los ánimos no se apaciguaron tan fácilmente.

Oriana Marzoli mostró su desencanto con la concursante y aseguró que le provocaban mucho rechazo los aplausos hacia la concursante. El padre de Dakota, que se encontraba en plató, le espetó que tanto su hija como Oriana tenían mucho en común, algo que ofendió a la colaboradora: "Compara, pero no ofendas. No me vuelvas a ofender de esa forma en tu vida".