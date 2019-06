'Supervivientes 2019': Dakota se enfrenta a Mónica Hoyos y le pide que "supere" a Carlos Lozano

Horas antes de que Carlos Lozano abandonara Honduras, el exconcursante de 'Supervivientes 2019' tuvo la oportunidad de elegir entre pasar una noche junto a Miriam Saavedra o despedirse de Mónica Hoyos. Lozano prefirió volver a ver a la "fantasma del pasado" y Hoyos mostró más tarde su decepción y su dolor ante lo sucedido.

Dakota y Mónica se enfrentan en La Palapa durante una publicidad

La peruana lo hizo en el transcurso de la gala del pasado jueves, pero durante un corte publicitario Mónica continuó criticando la decisión de Carlos. Fue entonces cuando Dakota salió en su defensa y aseguró que si Carlos tenía novia (Miriam), lo normal era reencontrarse con ella: "Tu familia ya no es, te tienes que hacer a la idea de que ya no estás con él, que te veo muy subidita. Te bajo rápido", le espetó.

Mónica subió el nivel y le recomendó a su compañera que dejara de hablar de su familia mientras que Oto y Omar intentaban calmar las aguas: "Si no te quiere, no te quiere. Es lo que hay (...). A mí me cae mucho mejor la novia", se justificó la joven.

La decepción de Mónica

Descubrir que el padre de su hija prefirió ver a Miriam y no a Mónica le sentó a la peruana como un jarro de agua fría: "Por sentido común, como padre, deberías de haber hablado conmigo", decía la concursante mientras hablaba con el aire: "Me lo debes hasta como persona, por todas las mentiras que has dicho y por hacer creer al mundo que sigo enamorada de ti", se desahogada la presentadora.

La concursante aseguró que de haber sido ella la que hubiera tenido que tomar una decisión así, las cosas habrían sido muy diferentes. Y es que Mónica cree que Carlos debería haberle mostrado su apoyo antes de marcharse: "Yo me hubiera quedado para decirle 'no te preocupes, a por todas, te apoyo y voy a hacer todo lo posible para que ganes'", aseguró la concursante.