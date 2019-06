'Supervivientes 2019': Omar entra en cólera con Colate tras una discusión por la comida

No son pocos los compañeros de Colate que aseguran que el superviviente se comporta como un auténtico tirano en la isla. Desde hace ya varias semanas, el ex de Paulina Rubio sufre las críticas de sus compañeros por sus indicaciones en la convivencia. Acusado incluso de comportarse como un dictador, el concursante ha protagonizado una tensa bronca con Omar Montes, uno de sus últimos apoyos.

Omar explica su reacción en La Palapa

El ex de Chabelita optó por servir el arroz que conservaban y aprovechar el poco fuego que aún tenían para cenar. Sin embargo, Colate no estaba por la labor de seguir sus consejos y, a escondidas, aprovechó un despiste de su amigo para reservar parte del arroz. Omar se percató de lo sucedido y enfureció: "Habéis quitado todo el arroz cuando me he despistado como si fuera gilipollas", se quejó.

El joven mostró su enfado con Mónica, a quien consideraba una aliada y quien había ayudado a Colate a apartar el arroz: "Como se me pongan los huevos, no se come ni la sopa. ¿Queréis ver cómo no se come ni la sopa?". Un desafiante "sí" de Mónica terminó de enfadar a Omar, que corrió a quitarle violentamente de las manos a Colate la cazuela con la sopa: "De mí no se ríe nadie. Aquí no hay persona que tenga más huevos que yo. ¡Aquí no come ni Cristo!".

Todo el grupo apoya a Omar

Es posible que Colate esté ahora más solo que nunca. Todos los compañeros de su grupo se han posicionado a favor de Omar en esta discusión. El joven tenía razón en sus predicciones y a la mañana siguiente se había acabado el fuego tras una tormenta: "Tuve que sacar la patita porque ya una vez pasó algo raro y nos quedamos sin comer", comentaba Omar en La Palapa este jueves.

El joven explicó que se niega a "acatar órdenes de nadie" y cree que haber hecho bien en no dejar apartar el arroz: "Si llego a dejarle que saque el arroz, no comemos". Por su parte, Colate no acertó a responder a las acusaciones de su compañero. La polémica se zanjó sin reacción alguna por su parte.